Sin exportaciones no hay dólares: el Gobierno desinforma y desconoce la realidad productiva

Santa Cruz.- El gerente general de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Osvaldo Barriga, y Hernán Julio Antonio Nogales del Río, presidente de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), advirtieron que la decisión del Gobierno de Luis Arce de prohibir la exportación de carne bovina afecta directamente a la generación de divisas y a la estabilidad del sector productivo, especialmente en el oriente boliviano.

“Sin exportaciones no hay dólares”, afirmó contundente durante una entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Barriga sostuvo que las exportaciones no deben entenderse como una amenaza, sino como un aporte neto a la economía nacional. “Cualquier persona puede entender que exportar es sumar a la economía, sumar al bienestar común. Lamentablemente, el Gobierno actúa con desconocimiento técnico y lanza mensajes que solo generan desinformación”, denunció.

Por su lado, el presidente de Fegabeni, cuestionó la lógica gubernamental de intervenir el comercio exterior bajo argumentos que, a su juicio, carecen de sustento técnico. “Llevamos más de 90 días con la exportación de carne vetada y no hay ninguna evidencia de que eso haya bajado el precio de la carne en el mercado interno. Al contrario, se ha desincentivado al sector productivo”, alertó.

El ejecutivo explicó que el mercado interno absorbe alrededor del 90% de la producción cárnica, y que el 10% restante, destinado a exportaciones, funcionaba como una “válvula de escape” fundamental para equilibrar los ingresos del sector.

“Exportar legalmente genera los dólares que tanto necesita el país. Hoy, el Estado ya no puede traer divisas como antes con la venta de gas. Entonces, ¿quién genera dólares? Nosotros, el sector formal, el que paga impuestos, invierte, produce y exporta”, remarcó.

Por su lado, el gerente de Cadex fue más allá y señaló que el problema no es solo económico, sino ideológico. “El modelo del Gobierno es de control absoluto. Cree que solo el Estado debe producir y dirigir la economía. Pero lo ha demostrado: no sabe producir. Los mataderos estatales han quebrado, los centros de remate no funcionan, las plantas están paralizadas”, criticó.

En esa línea, Barriga alertó que la narrativa gubernamental busca responsabilizar al sector privado de los problemas económicos del país. “Nos acusan para desviar la atención. Pero la población debe saber que sin nosotros no hay empleo digno, no hay inversión ni divisas. Nos enfrentamos a una estrategia política en año electoral, disfrazada de política económica”, concluyó.