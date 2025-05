«Somos la mayoría, no va a haber elecciones»: Los evistas mantienen protestas y levantan la bandera de la «democracia» para exigir la renuncia de Arce

El líder cocalero no pudo inscribir su postulación pese a que hasta el último momento había asegurado a sus militantes y candidatos que el partido para su inscripción estaba asegurado.

eju.tv / Video: RKC

Este jueves cumplirán el cuarto día de movilizaciones. Lejos de desistir de su plan, los evistas suben el tono de sus discursos y levantan las banderas de la democracia para pedir la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan por la situación económica del país, pero sobre todo de la ausencia de Evo Morales en la lista de candidatos de las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

El líder cocalero no pudo inscribir su postulación pese a que hasta el último momento había asegurado a sus militantes y candidatos que el partido para su inscripción estaba asegurado. El evismo intentó terciar con dos formulas que semanas antes habían perdido su personería jurídica.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este miércoles, los seguidores del líder cocalero marcharon en la ciudad de La Paz y se enfrentaron con la Policía en medio de gasificaciones y agresiones a los uniformados. Tras los enfrentamientos, la dirigencia evista lanzó una advertencia.

«Hace unas horas nos han reprimido, no nos dejaron ingresar a la plaza Murillo, acaso no somos bolivianos todos, tenemos derechos de ingresar; por qué otras personas prebendales entran y salen fácilmente. Si no nos van a escuchar, hacer caso a nosotros, que somos la mayoría del pueblo, no va a haber elecciones», advirtió la vicepresidenta de los evistas, Elizabet Paco.

El dirigente Vicente Choque anunció el bloqueo de caminos con una premisa: que renuncie el presidente Luis Arce, los magistrados «autoprorrogados» del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«Nos tenemos que organizar por supuesto, un mes, dos meses, hasta que este Gobierno se vaya, compañeros», afirmó dirigiéndose a sus militantes.

El dirigente, sin exponer pruebas, denunció que el Gobierno intenta atentar contra la vida de Morales.

La dirigente de las Bartolinas, Juanita Ancieta, dijo que el evismo marcho tres veces, pero Arce no atendió sus demandas.

«Este Gobierno tiene que renunciar, hermanos, este es el pedido del pueblo», señaló.

Arrogándose la representación de una parte del país, dijo que «el pueblo boliviano» defenderá «al comandante Evo», su líder, «cueste lo que cueste».