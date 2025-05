Suben los medicamentos y pacientes con cáncer quedan afectados

Fuente: El Mundo

Cada vez más son los sectores afectados por el incremento de los precios y el sector salud no es la excepción, principalmente los pacientes con cáncer que no solo tienen que luchar con esta dura enfermedad, sino que ahora su situación se agrava por que los recursos con los que disponían ya no alcanzan.

La presidente de la Asociación de Familiares de Pacientes con Cáncer de Santa Cruz, Lihetzer Zenteno señaló en entrevista con Radio Mega que la situación es crítica, ya que el Gobierno es inestable y la atención que reciben los pacientes se ve afectada ante los paros, reducción de personal y huelgas. Pero que ahora se suma otro factor, que es el encarecimiento de los medicamentos, quedando afectadas las familias que no tienen las condiciones para afrontar la enfermedad, llegando a abandonar los tratamientos.

“Hay muchos pacientes que optan por abandonar tratamiento porque lastimosamente ha subido el dólar y el medicamento que antes costaba 2.000, 3.000 bolivianos ahora cuesta 5.000, 6.000 bolivianos, doble el precio y a veces hasta más. Entonces algunas veces sí se encuentra el medicamento pero ya no se tiene el dinero suficiente para poder comprarlo. Y lo peor de todo, es que ese medicamento no es para un único uso, uno va a necesitar de aquí a un mes otra vez o de repente es un tratamiento de 10 días y no alcanza el dinero para poder dar continuidad a ese tratamiento”, explicó.

SIN RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Ante la crítica situación de los pacientes, Zenteno señaló que han enviado notas de auxilio a las autoridades, pero no han contestado las mismas, lo que representa para ellos un abandono.

“Nosotros ya no sabemos qué vamos a hacer, lo único que sabemos es encomendarnos a Dios ahora mismo porque incluso los paros médicos ha afectado también a muchas, muchos pacientes que han interrumpido sus tratamientos y por ende eso también les ha ocasionado problemas en su salud”, dijo.

CONVOCA A LA DETECCIÓN TEMPRANA

Con la finalidad de evitar un escenario lamentable a causa de la enfermedad, la representante insta a trabajar en la prevención y la detección temprana de este tipo de enfermedades porque de alguna manera va a dar tiempo de tener un tratamiento oportuno, toda vez que el hospital Oncológico no tienen las condiciones, ni la estructura, ni la capacidad humana para recibir a todos los pacientes.

“Insto a toda la población que prevengamos, que detectemos a tiempo cualquier patología porque ahora mismo no es momento de llegar tarde al hospital porque lo que vamos a encontrar ya no es un tratamiento sino la muerte”, lamentó.

Finalmente, llamó nuevamente a los políticos, activistas y la ciudadanía en general a sumar esfuerzos para no dejar desamparados a los pacientes con esta dura enfermedad.