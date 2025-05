Tarija: “Rocola”, “vendidos”, “oportunistas”, la elección de Directiva en la ALD enfrenta al MAS

La noche del martes 27 de mayo, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija eligió a la Directiva que comandará a la institución en su última elección.

José Yucra fue encarado por asambleístas del MAS

Fuente: https://elpais.bo

Y aunque la Directiva es presidida por Damián Castillo, de Unidos, tiene mayor número de integrantes del MAS, pues forman parte los asambleístas José Yucra, Marina Hoyos y Walter Aguilera.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Estos asambleístas son sindicados de traicionar al MAS. Fueron enfrentados por otras asambleístas, entre ellas, Juanita Mirada, quien no limitó calificativos hacia sus compañeros.

“Cómo puedes decir que estás haciendo una Asamblea institucional, tenías la oportunidad de votar por Eider. (…) eres una rocola en la Asamblea, lástima. Por personas como vos, muchos se han alejado de Evo”, encaró Miranda a Yucra, a quien acusó de “pagar favores” al gobernador, Oscar Montes.

“Vergüenza y pena ajena debes tener, sentarte tranquilo a comer en familia, sabiendo que has traicionado. (…) Montes negocia con estos, no puede negociar con gente leal y firme como nosotros, que no somos vendidos, con ellos negocia”, dijo Miranda, al reprochar a Yucra el por qué no apoyó a la plancha que era liderada por el asambleísta Eider Quiroga.

Según la Asambleísta, la actual Directiva responde al Gobernador de Tarija, quien buscará concretar la abrogación o modificación de una serie de leyes, como el Prosol o la canasta alimentaria, que le implican la erogación de dinero a la Gobernación.