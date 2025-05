Todos los candidatos de oposición protagonizan una “danza de egos”, mezquindad, y soberbia, fustiga el Comité pro Santa Cruz

En la Asamblea de la cruceñidad se interpeló a los candidatos opositores porque no ven la realidad del pueblo y arriesgan la única oportunidad histórica de recuperar la democracia y la libertad, sostuvo el Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. De todas formas convocarán a una cumbre de unidad a todos esos postulantes para que actúen con patriotismo.

Fuente: eju.tv

Santa Cruz.- “No se dan cuenta, de la realidad que vivimos?, dejen de ser mezquinos ¿Cuántas elecciones tienen que perder desunidos y no lograr nada? ¿Quieren que nos sometan 20 años más?”, cuestionó con dureza el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis a todos los candidatos de la oposición por no cumplir su compromiso de forjar un proyecto político y una sola candidatura de unidad no sólo para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS), sino para derrotarlo.

“El escenario político es penoso y lamentable, ver una danza de egos de los candidatos de oposición, igual o peor que en las anteriores elecciones, a la fecha de hoy, tanto Samuel, Tuto, Manfred, Rodrigo, Jaime, Cchi y todos aquellos que se encuentran en carrera les ha valido más su soberbia y egoísmo, que el patriotismo que debería primar en sus decisiones”, dijo terminante el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Sin embargo, Cochamanidis dijo que aún se buscará una oportunidad más de forjar la unidad y por eso en representación del pueblo cruceño y los demás comités cívicos nacionales se convocará a una cumbre por la unidad invitando a todos los candidatos de oposición, ya que el objetivo que debe preocupar a todos es derrotar a la mafia organizada del MAS.

Cochamanidis al expresar su lapidaria crítica hacia los jefes de partidos de oposición, no ocultó ello y señaló que era una “protesta” porque recordó que la sexta pregunta del cabildo cruceño realizado el 25 de enero de 2023 era: “¿Están todos de acuerdo en exhortar a todos los partidos políticos de oposición a construir un proyecto único que nos devuelva la esperanza para la reconquista de la democracia en las urnas en las próximas elecciones de 2025?”. “El pueblo dijo sí”, añadió el dirigente cívico.

Por ese antecedente claro y real, Cochamanidis sostuvo que viviendo Bolivia un momento de mucha incertidumbre y de oscuridad, “No podemos permanecer en silencio ante los intentos de dividirnos, de enterrar nuestra democracia y traicionar los principios por los cuales tantos cruceños han luchado y dado sus vidas”.

El presidente del Comité Cívico dijo que entonces existe un mandato para buscar la unidad de la oposición y por eso instó a los jefes políticos a forjar ese camino. “No permitiremos que se repitan los errores del pasado, ni que se impongan decisiones que no reflejan el sentir del pueblo”, reflexionó a los candidatos a la presidencia a los que una vez más exigió “que se pongan a la altura de lo que esperan los ciudadanos de ellos”.

Cochamanidis añadió que los opositores tienen en sus manos la única oportunidad de recuperar la libertad y la democracia, la que no se volverá a tener, de lo contrario se volverá a tener 20 años de “socialismo nefasto”.