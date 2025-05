Transporte: En vez de solucionar el abastecimiento, lo empeoran

El dirigente Juan Yujra criticó las medidas del Gobierno y anunció que están esperando que termine la cosecha de soya para salir a las calles a protestar.

Fuente: La Razón

Por Erika Ibáñez

El dirigente de la Federación de Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, lamentó que, pese a los compromisos del Gobierno, el abastecimiento de combustibles aún no se ha regularizado y dijo que, en lugar de mejorar, ha empeorado.

Advirtió que a partir de la siguiente semana iniciarán movilizaciones. “Estamos esperando que termine la cosecha de soya”, aclaró.

Además, se quejó por las medidas de control que está implementando el Gobierno para luchar contra el contrabando y acopio de carburantes, y cuestionó que las autoridades no “entiendan el tema de abastecimiento de combustibles”.

“El Gobierno no está dando solución y todo el tiempo nos mienten, que la marea, que los buques, pero es mentira. Esto nos llevando a salir a las calles. Esto es insostenible, no hay combustible y el Gobierno se está equivocando al aplicar las medidas que, en vez de darle solución a los problemas, más bien los está empeorando”, dijo el dirigente.

La alusión de Yujra es las 11 medidas que anunció el Gobierno para luchar contra el contrabando, el agio y la especulación de alimentos y combustibles.

Cuestionó que, por ejemplo, pretendan sacar el tanque adicional que llevan los vehículos de transporte pesado, principalmente los que viajan al exterior con mercadería de exportación.

“Se están dando a la tarea de sacar los tanques a los camiones, porque tienen doble tanque y solo quieren que manejemos uno solo para poder viajar y eso no puede ser, nosotros usamos el combustible para ida y vuelta; no podemos estar echando (combustible) en cada pueblo. El Gobierno no está entendiendo al tema del abastecimiento de combustibles”, cuestionó.

Transporte

Explicó que el problema no es solo del transporte pesado, sino de todos los sectores. Además, dijo que la situación económica en el país ya es insostenible por el incremento continuo de los precios de la canasta familiar.

Descartó la posibilidad de cualquier reunión o acercamiento con el Gobierno, pues dijo que ya lo hicieron en varias oportunidades y no hubo resultados. “Con este Gobierno no funcionan reuniones, acuerdos. No tienen plata y la subvención está trayendo gravísimos problemas, si no tiene la capacidad de solucionar que den un paso al costado”, remarcó.

Las filas por combustible se mantienen durante más de dos semanas en las estaciones de servicio del país. Por este problema, la Confederación de Choferes de Bolivia ratificó un paro nacional con bloqueos y cierre de fronteras para este 3 de junio.

El Gobierno asegura que está cumpliendo al 100% con la distribución de combustibles en el eje central y aguarda que mejore el clima en Arica para poder descargar varios buques con carburantes para el país.