Transportistas de los Yungas no descartan bloqueos por escasez de combustibles y el mal estado de las vías

La Federación de Transporte de los Yungas de La Paz advirtió este viernes que iniciará medidas de presión, incluyendo bloqueos de caminos y el no pago de peajes, si el Gobierno central no soluciona de inmediato la escasez de carburantes y el deterioro de las carreteras en la región. El sector señala que las medidas se definirán el jueves 5 de junio, en su ampliado, aunque no descartan sumarse al paro convocado por la Confederación de Choferes de Bolivia, para el martes 3 de junio.

“Estamos exigiendo los cupos correspondientes de carburante para cada surtidor de los municipios yungueños, como se hacía antes. Hoy apenas llegan 10.000 o 12.000 litros, lo cual es insuficiente para abastecer al sector del transporte”, denunció Freddy Avirari, dirigente del sector.

Según Avirari, muchos transportistas se ven obligados a hacer filas durante tres o cuatro días para conseguir combustible, tiempo en el que sus vehículos permanecen parados y sin ingresos. “Lo más lamentable es que muchos compañeros tienen deudas bancarias, y los bancos no esperan”, agregó.

Además, el dirigente denunció que las pésimas condiciones de las vías dificultan el traslado de productos como el arroz o la yuca desde los Yungas hacia la ciudad de La Paz, afectando tanto al abastecimiento como a los precios de los alimentos.

“El alza en el pasaje es una realidad. Por ejemplo, de Caranavi a La Paz ha subido en un 50%, y lo mismo pasa con los precios de la canasta familiar. Todo esto por la falta de combustible y caminos intransitables”, protestó el dirigente.

La Federación de Transporte yungueño fijó para el jueves 5 de junio como fecha clave, ya que en esa jornada se realizará un ampliado departamental en el que se definirá las acciones concretas. Entre las opciones en análisis están los bloqueos de caminos y la suspensión del pago de peajes. Incluso no descarta sumarse al paro convocado por la Confederación de Choferes de Bolivia.