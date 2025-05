Tras amenazas de evistas a autoridades del TSE, vocal Vargas pedirá medidas cautelares a la CIDH

Los dirigentes evistas que permanecen en La Paz insistiendo la inscripción de Evo Morales lanzaron una amenaza a los vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y advirtieron que ya tienen identificados sus domicilios y a sus familiares.

Francisco Vargas, vocal del TSE.

Fuente: ANF / La Paz

Luego de las amenazas de dirigentes evistas, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas anunció que pedirá medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los dirigentes evistas que permanecen en La Paz insistiendo la inscripción de Evo Morales lanzaron una amenaza a los vocales del TSE y advirtieron que ya tienen identificados sus domicilios y a sus familiares.

Los evistas protagonizaron ayer un enfrentamiento con la Policía en inmediaciones del TSE, zona de Sopocachi. La violencia dejó un saldo de cuatro policías heridos y 26 afines a Morales aprehendidos.

“Por eso, desde aquí, si ustedes no liberan, si ustedes no hacen respetar la democracia, mañana haremos conocer quiénes son sus familiares; porque, lamentablemente, si no es a las buenas, es a las malas con ustedes”, dijo Ernesto Mamani, dirigente de los interculturales.

El vocal Vargas se pronunció desde Santa Cruz sobre estas amenazas y dijo que esas acciones comienzan a poner en riesgo las funciones que cumplen.

“Por lo menos quien habla va a pedir medidas cautelares a la CIDH, porque consideramos que es necesario ejercer sin ningún tipo de presión, amenazas o coacción, nuestro trabajo”, anunció Vargas en conferencia de prensa.

Morales quedó inhabilitado por resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que establecieron que en el país nadie puede gobernar por más de dos periodos, ya sean continuos o discontinuos.