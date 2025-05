TSE: FPV y PAN-BOL no pueden inscribir candidatos por no tener personería

El secretario informó que al momento son 6 frentes políticos que tienen registro de candidaturas en el sistema informático y por el momento el PDC y el MAS no iniciaron ningún registro.

El secretario de Cámara Fernando Arteaga, dijo que los partidos políticos Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano PAN-BOL no pueden inscribir candidaturas para las elecciones generales porque no tienen personería jurídica.

“Son organizaciones que tienen su personería jurídica cancelada, por tanto, no pueden hacer ningún registro, no pueden presentar ninguna documentación. Al haberse cancelado la personería jurídica no pueden ingresar los delegados porque ya no existen los delegados acreditados al TSE”, informó Arteaga.

El secretario informó que al momento son 6 frentes políticos que tienen registro de candidaturas en el sistema informático y por el momento el PDC y el MAS no iniciaron ningún registro.