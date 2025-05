Vásquez advierte que una “mano negra” busca imponer candidatura de Evo Morales a costa del proceso electoral

El jefe nacional de campaña de la Alianza Libre, Luis Vásquez Villamor, afirmó este miércoles que una “mano negra” junto a varios sectores afines, buscan subvertir el orden constituido y tomar por la fuerza la sede de Tribunal Supremo Electoral (TSE) para imponer ilegalmente la candidatura de Evo Morales, o de lo contrario amenazan con postergar los comicios nacionales.

En ese marco, expresó su preocupación al observar que el proceso electoral está amenazado por los sectores sociales afines al evismo, que amenazan con tomar la ciudad de La Paz y las instalaciones del TSE, pero, también, por una avalancha de demandas que son aceptadas por las salas constitucionales departamentales poniendo en riesgo el calendario electoral que contradice el compromiso asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el Órgano Electoral de garantizar la realización de los comicios generales el 17 de agosto de 2025.

“El principio de preclusión quiere decir que cuando una etapa ya se ha cerrado no puede a ser abierta y todo lo que ha ocurrido ya no puede ser impugnado, pero lo que hacen estas salas constitucionales departamentales fundamentalmente las del Beni, algunas de La Paz y de Santa Cruz es abrir nuevamente este espacio, violando el principio de preclusión. Pero no es una apertura inocente, hay una mano negra, hay cerebro negro detrás de esto, que busca amenazar con postergar las elecciones y el sistema democrático en Bolivia”, dijo.

“Pero la respuesta tiene que ser contundente, por eso hemos pedido al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral que operen de manera expedita, que no tarden una semana o dos en resolver temas, que resuelvan en 24 a 48 horas y de una vez por todas den certidumbre a todo el pueblo de Bolivia. Yo creo que aquí hay un interés claro de querer subvertir el orden para posesionarse a la fuerza como candidato y sólo hay una persona que está en esa situación que es don Evo Morales Ayma”, puntualizó Vásquez.

El exministro de Justicia y exlegislador dijo que el pretender imponer una candidatura transgrede lo establecido en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, que determinó a través de una Opinión Consultiva que una nueva habilitación de Evo Morales es improcedente porque ya fue reelecto en más de dos periodos constitucionales y no puede volver a ser candidato presidencial, cuya determinación que fue ratificada por el TCP mediante un fallo.