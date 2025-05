Venezuela liberó a exmilitar estadounidense detenido

Joe St.Clair, veterano de la Fuerza Aérea, fue excarcelado y enviado a EE.UU. en medio de negociaciones entre Washington y Caracas.

Fuente: DW

El veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Joe St. Clair, detenido en una cárcel en Venezuela desde noviembre del año pasado, fue liberado por el gobierno de Nicolás Maduro, según confirmó el martes (20.05.2025) la familia del exmilitar en Estados Unidos.

Joe St. Clair is back in America.

I met Venezuelan officials in a neutral country today to negotiate an America First strategy.

This is only possible because @realDonaldTrump puts Americans first. @tsori233 pic.twitter.com/BItEnF9Ngg

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 20, 2025