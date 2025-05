Víctima de violación vivió en silencio bajo amenazas durante nueve años y fue obligada a tener dos hijos de su agresor

Fuente: Unitel

Un calvario de nueve años fue el tiempo que vivió una víctima de violación, quien además de ser obligada a no denunciar los vejamenes sexuales, tuvo dos hijos con su agresor y fue sometida a tres abortos.

El hecho se registró en el departamento de Oruro, y tras nueve años de sufrimiento, la víctima que hoy tiene 24 años, denunció a su agresor y a la cómplice, que desafortunadamente en vez de ser protegida, fue sometida a los abusos.

La hermana mayor de la víctima, se convirtió en cómplice de las violaciones que cometía su esposo, en contra de su hermanita, abusos que comenzaron a registrarse cuando la víctima era menor de edad.

Según el informe del fiscal Aldo Morales, fue la hermana mayo que llevó a la víctima a vivir a su casa, con el fin de ayudarla porque se encontraba embarazada, en tanto, el esposo de ésta y cuñado de la víctima, aprovechó a cometer los vejámenes a los tres meses de la llegada de la menor de edad a su hogar.

La víctima denunció que su hermana fue testigo de la violación, incluso ella encontró a su esposo violando a su hermana menor, pero en vez de denunciar el hecho, obligó a su hermana a guardar silencio.

“La hermana pensó que se iba acabar el calvario, pero posterior a eso le solicitó que no diga nada porque no quería perder su familia”, indicó el fiscal.

Los abusos no frenaron, la víctima tuvo dos hijos de su violador, además fue sometida a dos abortos, porque el agresor ya no quería tener más hijos; sin embargo, no cesaban los abusos sexuales.

La víctima no denunciaba a su agresor, porque éste la amenazó con matar a su familia, porque éste le decía que tenía una pandilla. Sin embargo; tras nueve años de calvario, finalmente la víctima los denunció y la Fiscalía imputó tanto al violador y a su esposa, y ambos fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.

Morales, indicó que al violador identificado como Saturnino S.H.LL, de 39 años y su esposa Arminda J.Ch.Ch. de 41 años, son investigados por el delito de violación con agravante y complicidad, quienes afectaron a una menor de edad, que actualmente tiene 24 años y tuvo dos hijos y al menos tres interrupciones forzadas del embarazo, por lo que el juez de instrucción dispuso la detención preventiva del varón en el penal de San Pedro y a la mujer, en el centro penitenciario de La Merced, por un lapso de cuatro meses.