Villegas: “Si era incapaz, no me habrían tenido diez años en Bolívar”

El DT de la selección boliviana negó actuar con rencor y calificó de ofensivas las acusaciones del empresario Marcelo Claure. Además, denunció al dirigente ante el Tribunal de Ética por dañar su honor.

Fuente: eldeber.com.bo

El técnico de la selección boliviana, Eduardo Villegas, respondió con firmeza a las recientes declaraciones del presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, quien lo acusó públicamente de actuar con rencor hacia la institución celeste y de intentar obtener dinero mediante demandas.

En una publicación realizada el 27 de marzo en la red social X, Claure afirmó que Villegas fue despedido de Bolívar por falta de capacidad y que desde entonces busca perjudicar al club. “La verdad es que al señor Villegas lo botamos de Bolívar porque no nos pareció una persona que tenga la capacidad para liderar las divisiones de nuestro club, y desde ese día está lleno de rencor e intenta sacar plata al club por donde pueda”, escribió el empresario.

Consultado en Santa Cruz por estos señalamientos, Villegas fue categórico: “Rencor no tengo ninguno. Me tuvieron diez años en Bolívar. Si era incapaz, me debieron votar a los dos meses”. El entrenador también cuestionó el término utilizado por Claure para referirse a su salida del club. “La palabra ‘botar’ es para basura o para objetos, no para una persona. Si fui despedido, que se diga así”, aclaró.

El conflicto entre ambas partes tiene un trasfondo legal. Hace tres años, Villegas inició una demanda contra Bolívar reclamando el cumplimiento de una cláusula contractual. El extécnico celeste exige el pago de 24.000 dólares por su papel en el desarrollo y posterior transferencia del jugador Erwin Saavedra al fútbol sudafricano.

Las tensiones aumentaron tras las acusaciones de Claure, quien llegó a decir que el DT intenta extorsionar al club. Ante esto, Villegas consideró que tales afirmaciones son “muy hirientes” y cruzan un límite legal. “La extorsión es un delito penal. En mi vida he actuado con honestidad y transparencia”, enfatizó.

A raíz de estos dichos, Villegas presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), acusando a Claure de haber vulnerado su honor y dignidad con declaraciones que considera ofensivas y difamatorias.