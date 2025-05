Volodimir Zelensky aseguró que Ucrania está lista para implementar un alto el fuego «desde hoy»

El mandatario lamentó, no obstante, que el Kremlin no responda de manera recíproca a su intención de poner fin a la guerra: “La intensidad de sus ataques no indica más que su deseo de continuar con la lucha”

Volodimir Zelensky aseguró este sábado que Ucrania está lista para implementar un alto el fuego inmediato con Rusia, pero lamentó que ello no es posible ya que el Kremlin no demuestra la misma disposición para poner fin a los enfrentamientos. "Estamos dispuestos a avanzar hacia un alto el fuego lo antes posible, incluso a partir de hoy, si Rusia está dispuesta a tomar medidas recíprocas: establecer un silencio absoluto y un alto el fuego duradero de al menos 30 días. Este es un plazo razonable para preparar los próximos pasos", comenzó diciendo en su mensaje diario el mandatario, que señaló, sin embargo, que "por el momento, nadie ve disposición" de parte de Vladimir Putin, "sino todo lo contrario". Así, subrayó que la retórica interna rusa "se está movilizando cada vez más" y "los propagandistas rusos siguen amenazando no solo a Ucrania, sino también a otros vecinos", por lo que es fundamental que los aliados europeos y Estados Unidos aumenten la presión sobre Putin, para que se siente con seriedad a la mesa de negociaciones y se comprometa con encontrar "una salida a esta guerra". Zelensky llamó a los aliados a aumentar la presión sobre Rusia (Europa Press) "Esto es exactamente lo que venimos diciendo desde hace tiempo: sin presión sobre Moscú, Rusia seguirá librando la guerra (…) La intensidad de sus ataques no indica más que su deseo de continuar con la lucha", agregó. Con la mediación de la Casa Blanca, Ucrania y Rusia comenzaron, semanas atrás, contactos indirectos con los que se aspira a poner fin a la guerra, que lleva ya más de tres años. Si bien Zelensky accedió a la propuesta acercada por el enviado especial Steve Witkoff, que contiene cerca de una veintena de acciones a implementar en el corto plazo, Putin impuso una serie de condiciones y exigencias que truncaron las conversaciones y alejaron las esperanzas de una pausa real. A la par, aumentó sus ofensivas sobre zonas civiles ucranianas y estableció su propia agenda de treguas, como la que definió unilateralmente entre el 8 y 10 de mayo, por el 80 aniversario de su victoria en la Segunda Guerra Mundial. Tras congelar las negociaciones con Estados Unidos, Rusia aumentó los ataques sobre zonas civiles ucranianas (AP) Estados Unidos, que condenó que Putin se negara a negociar con seriedad, consideró esta medida como "absurda", ya que se trata de un plazo en el que no se van a poder realizar progresos reales en los diálogos y que, asimismo, dista de su deseo de alcanzar un "alto el fuego permanente y completo, marítimo, aéreo y terrestre, por un mínimo de 30 días". Zelensky también desestimó la decisión del Kremlin por considerarla "un gesto teatral" y poco seria. "Es imposible entenderse acerca de algo en tres, cinco o siete días (…) Es imposible encontrar un plan con el que establecer las siguientes etapas para terminar la guerra. No me parece serio", dijo la víspera el Presidente, que remarcó que "nadie ayudará a Putin a jugar este tipo de juego, para darle una atmósfera agradable a su salida del aislamiento el 9 de mayo, y poner en confianza y seguridad a sus dirigentes, amigos y socios, que vendrán a la Plaza Roja ese día". Fuente: infobae.com