“Ya no le sirve Evo, ahora está usando a Andrónico”, dice Morales que apunta a García Linera de estar detrás de su candidatura

“Lamentablemente lo están usando políticamente”, aseguró Evo Morales al referirse a su exdelfín, Andrónico Rodríguez, hoy candidato por Alianza Popular a la Presidencia de Bolivia.

En una entrevista a la radio cocalera, sostuvo que su exvicepresidente y aliado Álvaro García Linera, está detrás de la postulación del presidente del Senado y que “algunos citadinos” se aprovechan del movimiento indígena para sacar beneficios.

Según Morales, hay dos autores intelectuales que “usan” a Andrónico, “un tal mayorga, que ha escrito un libro condenando a Evo y segundo, Álvaro García Linera”, que en 2022 dijo, “el candidato debe ser Andrónico, que es profesional, no Evo, que no es profesional” e incluso valoró el trabajo de Eduardo Del Castillo, de quien habría dicho que era el mejor ministro.

Acotó que ”sospechosamente” cuando retornó junto a AGL de Argentina, “del aeropuerto acá ha desaparecido, llamamos no contestaba. Evo no le interesa, ya no le sirve Evo y ahora están usando a Andrónico”, manifestó Morales este miércoles.

Incluso, considera que tanto es el poder de sus exaliados dentro de la agrupación que “se impuso” la candidatura a la Vicepresidencia en alianza Popular.

Insiste en su candidatura

Evo Morales volvió a insistir en que se vulneran sus derechos al no ser inscrito como candidato a las elecciones del 17 de agosto de este año y remarcó que está habilitado para hacerlo, aunque desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se informó que él no tenía un partido político para hacer el registro.

Morales reclamó igual que el Tribunal Constitucional Plurinacional en el que están “autoprorrogados” hubieran emitido un fallo que limitaba la reelección a la Presidencia y Vicepresidencia, lo que afecta de manera directa a sus aspiraciones de volver al poder.

“Tiene que respetarse la ley, la Constitución, como los autoprorrogados emiten sentencia, todo contra Evo, incluso, antes que haya convocatoria”.

En ese contexto, recordó la marcha que se hizo la semana pasada y que llegó a la ciudad de La Paz con la intención de presionar para hacer el registro, sin embargo, fueron repelidos por la Policía que dispuso un operativo de seguridad en los alrededores del TSE.

“El adversario, los que nos odian, satanizan la protesta social viene del Gobierno, la derecha, medios de comunicación y lamento mucho, usan a Andrónico para ese fin”, remarcó.