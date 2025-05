YPFB revela que la terminal de Arica no opera desde el 21 abril y anuncia que normaliza la distribución de combustibles

Debido a los sismos en la costa del Pacífico, la terminal de Chile quedó inhabilitada, «sin embargo hay seis buques esperando», señaló la gerente de Productos Industrializados y Derivados de YPFB, Gabriela Delgadillo.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha revelado que la terminal Sica Sica que opera en Arica, Chile, no opera hace un mes, lo que ha generado el problema de desabastecimiento de combustibles en el país. Frente a ese panorama, la petrolera estatal activó otros puntos de ingreso de cisternas, lo que ha permitido realizar el «100% de los despachos».

«Estamos teniendo inconvenientes porque es desde el 21 abril exactamente que no está operando la terminal Sica Sica como tal, ya va a ser un mes, los saldos van disminuyendo en ese punto de entrega vital para el país», señaló la gerente de Productos Industrializados y Derivados de YPFB, Gabriela Delgadillo, en una entrevista con el programa Que no me pierda de la red UNO.

A esos suma los bloqueos de caminos en algunos puntos del país también afectó el tránsito de cisternas.

La funcionaria explicó que frente a esa compleja situación, la estatal petrolera ha “maximizado y activado otro puntos de entrega”, entre ellos Perú, Paraguay y Argentina.

«Toda este logística conlleva a que las cisternas puedan desplazarse distancias adicionales, lo cual genera retrasos momentáneos en el abastecimiento de combustible hasta que podamos alcanzar los niveles óptimos de rotación», explicó.

En ese marco, Delgadillo aseguró que los despachos se normalizan en los volúmenes habituales.

«Las filas van a ir disminuyendo porque ya los despachos se han normalizado en un 100%. Desde hoy (jueves) hemos empezado a normalizar», sostuvo.

Es posible que la terminal de Arica pueda operar la próxima semana y se abra una “ventana” entre el 27 y 29 de mayo.

Sismos

«Debido a los sismos que han habido, este movimiento telúrico en toda la costa del Pacífico, es lo que ha inhabilitado el puerto, sin embargo, quiero dar certeza a la población de que en la terminal de Arica tenemos seis buques esperando», señaló.

Delgadillo dijo que el volumen de esas embarcaciones representan más de 175 millones de litros de carburantes, de ellos 75 millones de litros son de gasolina y el saldo es diésel «que van a ser descargados una vez el puerto se encuentre en condiciones de ser operado».

«Este volumen nos permite tener como 20 días de autonomía en combustible y a medida de esto van a llegar más buques» de junio, dijo.

La funcionaria aseguró que los combustibles que están llegando a Arica están cancelados.

En las próximas dos semanas arriban cisternas con 54 millones de litros gasolina y 90 millones de litros de diésel.

«Entonces, todo este despliegue es lo que va a garantizar en un lapso de 15 a 20 días el combustible que la población necesita para cubrir toda la demanda nacional», sostuvo.