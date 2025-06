Abogado implicado en caso consorcio revela que memorial interpuesto contra magistrada del TSJ fue alterado

El abogado José Ramiro Uriarte, quien fue contratado por Antonio de La Fuente para que elabore la acción de cumplimiento contra la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, reveló que el memorial que redactó fue alterado en la parte del petitorio.

Fuente: ANF

La ANF accedió a la declaración informativa que brindó el jurista ante la comisión de fiscales del caso donde explicó ese aspecto, además señaló que la exvocal Claudia Castro, implicada en ese proceso y recluida en la cárcel de Obrajes, le pidió que lo atienda.

“Con respecto a los antecedentes, quisiera recalcar tres ámbitos muy importantes: el primero, es que el memorial presentado y que cursa en el expediente constitucional no es el memorial que yo he elaborado, mismo que he terminado de redactar en fecha 29 de mayo de 2025 a horas 13:22, dicho archivo lo guardé en mi nube bajo el nombre de acción de cumplimiento”, señala la primera parte de la declaración.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uriarte fue aprehendido el martes en el marco de las investigaciones de la presunta red de abogados y exautoridades que pretendía manipular un recurso judicial para suspender a la magistrada del TSJ, para que su suplente Iván Campero asuma la titularidad. En la audiencia cautelar, el juez determinó su detención domiciliaria.

El memorial

En el documento, el jurista explica que el petitorio original solicitaba que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resuelva el recurso extraordinario que presentó Antonio de La Fuente Amelunge y Luna Sharlote Humerez Aquino el 21 de mayo, pidiendo que se investigue a la Magistrada por la presunta entrega de documentación falsificado.

“Que el Tribunal Supremo Electoral, en ejercicio de su competencia legal y constitucional proceda: a) tramitar y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto el 21 de mayo de 2025 por los ciudadanos Antonio de la Fuente Amelunge y Luna Sharlote Humerez Aquino, considerando debidamente los hechos sobrevinientes y la prueba aportada que acreditaría la falsedad o invalidez del mérito declarado por la magistrada. B) emitir una resolución expresa fundamentada y motivada, en la que determine si corresponde o no revocar la habilitación y suspender la credencial electoral otorgada a la referida magistrada, en resguardo de la legalidad e integridad del proceso democrático”, explicó.

A la vez, dijo que otro de los petitorios que realizó es que, en un plazo de cinco días, el TSE emita una resolución donde se determine si procede o no revocar la credencial de la autoridad judicial. Además, pidió remitir los antecedentes al Ejecutivo y al Ministerio público para que asuman las acciones correspondientes en caso que se identifique alguna irregularidad.

“En el siguiente punto, que se ponga en conocimiento de la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia como instancia constitucionalmente competente para la posesión de autoridades electas por voto popular (…) Último punto, que se remita también antecedente al Ministerio Público si el Tribunal Supremo Electoral en su revisión considera que existen indicios de uso de instrumento falsificado o declaración fraudulenta de méritos. En un proceso electoral sucede que la suspensión de la credencial evidentemente no podía ser realizada por un juez de garantías, mi petitorio era encuadrado a un marco de carácter técnico”, detalló.

Uriarte dijo que De La fuente le remitió el recurso extraordinario de revisión y la resolución del TSE, con base en eso elaboró el memorial original y su redacción fue concluida el 22 de mayo, luego lo guardó en la nube de almacenamiento. Aseguró que posterior a esa fecha no realizó ninguna modificación.

A la vez, indicó que el 29 de ese mes envió el memorial a su cliente para que lo haga imprimir y le añada los datos de su cédula de identidad, ya que hasta ese momento no le remitió ese documento. Una semana después, acordaron reunirse para firmar el documento, pero De La Fuente le indicó que iba a mandar a otra persona porque él estaba de viaje.

“Después del 29 de mayo yo le dije que no podía esperar a esa persona y que nos encontremos directamente en el obelisco que yo firmaría porque tenía una emergencia familiar, por lo que me encuentro con esa persona en la (plaza) Obelisco y yo firmo el memorial en la última hoja porque a simple vista no parecía que habían cambiado mi contenido de memorial. Como estaba apurado no llevé mi sello, así que puse mis generales de abogado a pulso porque estaba en la calle”, puntualizó.

¿Cuándo se dio cuenta de la alteración?

El abogado indicó que se dio cuenta el día de la audiencia al momento de argumentar la acción de cumplimiento, incluso afirmó que se equivocó en algunas partes porque el petitorio era distinto al que redactó.

“Voy leyendo el documento, voy desarrollando y cuando llego a la lectura del petitorio me trabo porque no encontraba mi petitorio porque era distinto, pero ya estaba en audiencia y estaba con un cliente (…) Yo no podía mostrar debilidad en los fundamentos y en mi petitorio, por eso se puede escuchar en la audiencia que en un momento pierdo el hilo porque me pongo nervioso e intento que no se note que había esta discordancia”, precisó.

Tras concluir con su intervención, dijo que se comunicó con su cliente para consultarle que había pasado con el memorial que presentó, De La Fuente le respondió indicando que fue cambiado en sala.

“En ese ínterin en que yo termino de exponer y empiezan las otras partes lo llamo a Antonio y le digo: ‘qué onda con mi petitorio, me lo han cambiado y él me contesta: tranquilo vos, lo modificaron en sala’. Yo asumí que él se equivocaba y no le daba importancia, le colgué porque quería escuchar los argumentos de las otras partes”, señaló.

/EUA//smr