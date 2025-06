Agenda informativa: Andrónico Rodríguez iniciará su campaña en La Paz y Jaime Dunn en Camiri

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 28 de junio

Andrónico en su proclamación como candidato en Oruro. Foto: La Razón Andrónico en su proclamación como candidato en Oruro. Foto: La Razón

eju.tv

– Andrónico iniciará su campaña en La Paz

El candidato presidencial de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, iniciará su campaña este sábado en la plaza Villarroel de la ciudad de La Paz en la que dará a conocer su programa de gobierno. Sus allegados estiman que habrá una nutrida concurrencia al acto político. Ante los cuestionamientos de su silencio electoral y baja exposición pública, su vocero Félix Ajpi sostiene que Andrónico mantiene una hermenéutica de campaña que se basa en escuchar, opinar y proponer soluciones, sin recurrir al protagonismo político tradicional. “Él siempre se va a manejar así. Va a ser un político del siglo XXI, cercano a la juventud. Ojalá lo entiendan y lo consideren como un líder diferente. Eso no significa que está oculto, significa que escucha, opina y plantea soluciones”, afirma. Ajpi aclara que el acto de esta jornada no será una demostración de “fanfarronería” y que, tras ese evento, Rodríguez asistirá a todas las convocatorias democráticas sinceras.

– Jaime Dunn anuncia el inicio de su campaña en Camiri

El precandidato presidencial de Nueva Generación Patriótica (NGP), Jaime Dunn, anunció hace unos días que este sábado inicia su campaña electoral en su natal Camiri, la otrora capital petrolera del país. La determinación toma un gran simbolismo al ser el lugar de nacimiento de Dunn, pero también porque esa tierra fue un ícono de los años de bonanza de la explotación de los hidrocarburos. El líder de NGP anunció que su campaña oficial iniciará este sábado en Camiri “su tierra natal” y que recorrerá especialmente “las ciudades más pequeñas” del país. “Los candidatos del pasado solo van donde hay más votos. Nosotros iremos donde están las esperanzas olvidadas”, prometió. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que A solicitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la contralora General del Estado, Nora Mamani, informó este viernes que Jaime Dunn tiene “registro de requerimiento de pago, pliego de cargo ejecutoriado, y/o sí tiene deudas con el Estado”.

– El TSE definirá destino de la candidatura de Jaime Dunn entre el 2 al 3 de julio

A pesar de que Jaime Dunn, precandidato presidencial por Nueva Generación Patriótica (NGP), presentó la documentación faltante para su habilitación como candidato, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, señala que la decisión sobre su postulación se conocerá recién el próximo lunes o martes. Esto, debido a que se solicitó una aclaración a la Contraloría General del Estado. “Uno de esos documentos, el de la solvencia fiscal, no nos parecía muy claro y hemos pedido una aclaración a la Contraloría; ya nos enviaron la respuesta, no la conozco en detalle, pero entre lunes y martes trataremos este caso”, explica Hassenteufel. El presidente del TSE indicó que entre el 2 y 3 de julio se definirá si Jaime Dunn será habilitado como candidato presidencial por NGP. En caso de que su postulación no sea aceptada, el partido político tendrá la posibilidad de presentar a otro aspirante para las elecciones generales de 2025.

– Alcaldía de La Paz trabajará este sábado para facilitar que los contribuyentes accedan al perdonazo

La Alcaldía de La Paz recuerda que este lunes 30 de junio concluye el plazo para acogerse al Perdonazo Tributario, una medida excepcional que permite a los contribuyentes regularizar sus deudas tributarias municipales de las gestiones 2012 a 2022 sin multas, sanciones ni intereses. Para ello, trabajará este sábado y habilita pagos por QR. Para facilitar el acceso, se habilitaron dos líneas de WhatsApp (71552352 y 62443034) para que los contribuyentes soliciten su proforma sin necesidad de acudir a oficinas. Además, pueden pedir un código QR para realizar el pago y luego solicitar el comprobante o baucher correspondiente. Debido al alto flujo de personas, la Alcaldía extenderá su atención hasta este sábado con una jornada extraordinaria. Las autoridades advirtieron que, una vez vencido el plazo del perdonazo, la ATM publicará la lista de deudores en medios impresos, tal como establece la normativa vigente. Esta lista incluirá deudas por inmuebles, vehículos y actividades económicas.

– Este sábado es la elección de Miss Bolivia 2025

Este sábado 28 de junio se llevará a cabo la esperada gala final del Miss Bolivia 2025. Las candidatas están ultimando los detalles para este gran acontecimiento que contará con la presencia de las actuales soberanas. A tan sólo horas del certamen de belleza más importante del país, las concursantes tuvieron la entrevista con el jurado, que es una de las actividades previas más importantes. A las 11:30 del viernes las candidatas ingresaron, una por una, a ser interrogadas por los jueces. Este momento es esencial para que las participantes demuestren su personalidad, inteligencia y compromiso con el título. Durante estas últimas semanas, las participantes demostraron su inteligencia y belleza, compitiendo por los títulos previos que reconocen atributos que las llevarán a ser finalistas. La noche de este sábado las aspirantes a ese título competirán para ser la soberana del Miss Bolivia 2025, que le permitirá participar en Miss Universo.

– Arranca la fase de octavos del Mundial de Clubes

Una vez completada la fase de grupos, el Mundial de Clubes 2025 se pone al rojo vivo con la batalla de los octavos de final. Sólo quedan en pie 16 de los 32 equipos que desembarcaron a Estados Unidos para disputar el nuevo torneo de la FIFA, entre los que se encuentra el Real Madrid. El calendario del Mundial de Clubes se adentra en el tramo final. Los octavos de final se disputan entre el 28 de junio y el 1 de julio. Aquellos equipos que logren el pase, jugarán los partidos de cuartos de final entre el 4 y el 5 de julio; las semifinales se librarán el 8 y el 9 de julio y la gran final de Nueva York, el domingo 13 de julio. Con el formato ideado por la FIFA para decidir los cruces de octavos, esta fase arranca con un clásico brasileño entre Palmeiras y Botafogo, a las 12:00 hora de Bolivia; y Benfica – Chelsea, a las 16:00. Son cuatro los representantes brasileños que continúan en competencia en representación de Sudamérica, aunque uno saldrá del torneo en esta jornada.