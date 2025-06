Agenda informativa: comisión especial de la ALP se reunirá para definir la aprobación de nuevos créditos externos

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 24 de junio

La ALP definirá si se aprueban otros créditos externos. Foto: RRSS

eju.tv

– Comisión especial debe reunirse nuevamente para analizar más créditos

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de dos créditos externos por un total de 160 millones de dólares, la comisión especial conformada por el Ejecutivo y el Legislativo debe reunirse nuevamente este martes para analizar otros préstamos que puedan ser abordados por el pleno. Sin embargo, la oposición afirma que no aprobará nuevos financiamientos si no tienen la explicación clara sobre su destino. El jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, señala que la comisión, que se ha organizado entre Ejecutivo y Legislativo, continuará con su trabajo y que, en esta jornada, habrá una nueva reunión para definir los pasos para la incorporación de otros créditos en la agenda parlamentaria. La Cámara Baja aprobó la pasada semana un crédito por $us 50 millones del Fonplata, para la construcción de tinglados en unidades educativas de Bolivia. El segundo crédito externo es por $us 110 millones de la CAF, destinado a un programa nacional de puentes.

– No hay un juez que se preste a cautelar al expresidente del TDJ La Paz

Después de una segunda excusa, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Yván Córdova, continúa a la espera de la audiencia cautelar por su implicación en el caso Consorcio. El acto judicial no puede ser materializado, debido a que ya son dos jueces que se excusaron de conocer el caso. Córdova fue aprehendido el pasado viernes tras haber presentado su declaración informativa por ese hecho, que investiga presuntas redes irregulares entre jueces, abogados y exautoridades. Jueces de La Paz y El Alto se excusaron de dirigir la audiencia de medidas cautelares de Córdova. Mientras tanto, la exautoridad permanece en celdas de la fuerza anticrimen en la sede de Gobierno. Según su abogado, el problema se arrastra desde el sábado, en principio, por la excusa voluntaria de la juez de turno del fin de semana que remitió el caso a El Alto; en esa ciudad, otra autoridad jurisdiccional declinó y pasó el caso otra vez a La Paz. El lunes, nuevamente se devolvió los obrados a El Alto.

– Édgar Villegas se suma a la iniciativa ‘Cuidemos el voto’

El ingeniero de sistemas Edgar Villegas, quien destapó el presunto fraude electoral en las elecciones de 2019, forma parte de la iniciativa ciudadana ‘Cuidemos el Voto’. El profesional asesorará al equipo que comandará el trabajo de control electoral en todo el territorio nacional. La propuesta es un esfuerzo de unas 30 organizaciones políticas y de la sociedad civil con el fin de fortalecer la observación electoral antes, durante y después de los comicios programados para el 17 de agosto venidero. Villegas considera que el retorno de un sistema de conteo rápido será beneficioso para la transparencia en los comicios, pero alerta que su efectividad y credibilidad dependerán de la publicación de las actas de votación, porque es mucho más difícil alterar una imagen de acta o el acta física que solo las cifras. Villegas y su equipo detectaron irregularidades en 2019 al comparar los datos preliminares del Sistema de transmisión rápida de los datos electorales TREP con el cómputo oficial en favor del MAS.

– La universidad estatal cruceña ya tiene nuevo rector

La Corte Electoral de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) anunciará de manera oficial al ganador de la elección del rector de esa casa de estudios superiores cruceña. Según los datos a boca de urna proporcionados la noche del lunes, el actual vicerrector Reinerio Vargas es el virtual ganador de la segunda vuelta que se realizó la pasada jornada. El frente 24/7 de Vargas habría obtenido el 70% de los votos a su favor, mientras que el frente Renovación, de Óscar Nogales, el 30%. El conteo oficial se hará en la mañana, con las actas en físico. Se calcula que los resultados oficiales concluidos se hagan públicos a mediodía, en instalaciones del Paraninfo Universitario. De esta manera, Reinerio Vargas ocupará el sillón de rector en la gestión 2025 – 2029. Dentro de su propuesta, fijó como uno de los retos para su gestión la consolidación de reformas académicas y el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Estudiantes y docentes concurrieron a votar en la segunda vuelta electoral, pese a la persistente lluvia.

– Aceite estatal se comercializa en tiendas de Emapa; las filas no cesan

El aceite “Sabor Casero” de la industria estatal ya está a disposición de los consumidores en las tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), en la presentación de 900 mililitros (ml), sin embargo, las filas son persistentes en esos centros de abasto. Según la información brindada por esa instancia, el producto ya es comercializado con la intención de paliar la demanda de los consumidores. El aceite de producción estatal, en su presentación a granel, está en el mercado a Bs 13 el litro, desde hace dos semanas mediante las ferias móviles de Emapa; mientras que para la versión envasada de 900 ml se dispuso un precio de Bs 14. Este mes, la empresa pública puso en el mercado nacional unas 500 toneladas (t) de aceite refinado y en julio prevé colocar a disposición de las amas de casa alrededor de 1 millón de envases de 900 ml, según los datos de Emapa. En contraparte, la población debe peregrinar para adquirir solo un envase, debido a que la comercialización fue restringida por los responsables de la estatal.