Andrónico llama a la unidad y cuestiona la falta de propuestas de la oposición: «Si hubieran construido un liderazgo real, no estaríamos en carrera»

eju.tv

Luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió dos resoluciones que consolidan la habilitación del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que forma parte de la Alianza Popular, con Andrónico Rodríguez como candidato presidencial, el ahora presidente del Senado remarcó este jueves la necesidad de abrir un nuevo ciclo en el proyecto país. Asimismo, criticó la falta de visión y propuestas estructurales por parte de la oposición boliviana.

“Veamos a la derecha política, a la oposición: si ustedes hubieran construido un liderazgo solvente, una visión de país, un programa integral con identidad propia, en estas circunstancias ni Evo ni Andrónico ni otros hubiéramos tenido posibilidad alguna de competir en este proceso electoral”, sentenció Rodríguez, en conferencia de prensa, conjunta con el líder del MTS, Félix Patzi y dirigentes de la Fencomin.

En ese sentido, el ahora candidato presidencial sostuvo que la derecha no ha sido capaz de construir una alternativa seria en más de dos décadas, limitándose, en su criterio, a estrategias basadas en estigmas como el “antievismo” o “antimasismo” sin ofrecer soluciones de fondo. “No lograron construir absolutamente nada. La oposición no hace política sin el MAS, y Jorge Quiroga no hace política sin Evo, al igual que Samuel o Manfred. Así no vamos a avanzar hacia un progreso sostenible”, consideró

En ese contexto, el candidato planteó la unidad e invitó a los sectores sociales y políticos del país a dejar de lado las divisiones internas. En ese sentido, sostuvo que no van a priorizar ni la repetición del pasado ni la prolongación del presente. «Bolivia necesita una renovación urgente donde todos podamos caber y caminar juntos en el sueño anhelado”.

Dijo que reitera su compromiso de construir un plan de gobierno integral y convocó a la ciudadanía a “caminar hacia un futuro común», con decisión, voluntad y visión de país”. “Es posible convertir a Bolivia en una potencia económica, si nos unimos y dejamos atrás las viejas mañas del sistema político tradicional”, subrayó.