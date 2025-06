Andrónico no firmó el acuerdo que busca garantizar las elecciones de agosto

El senador afirmó que Andrónico “alguna razón habrá tenido” y recordó que en el anterior acuerdo tampoco firmó, pero cumplió todo lo acordado.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El senador del MAS, Félix Ajpi, confirmó que el presidente del Senado y candidato presidencial, Andrónico Rodríguez, se abstuvo de firmar el acuerdo suscrito ayer en el IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, en el que autoridades y políticos se comprometen a la realización “indefectible” de las elecciones generales el próximo 17 de agosto.

“Yo no estuve allá, pero dicen que se levantó y no firmó el acuerdo. Eso no lo he hablado todavía con Andrónico, cuál habrá sido la razón; pero nosotros damos la palabra empeñada”, informó el senador en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El legislador aseguró, no obstante, que para el MAS la firma es un “aditamento”, pues la palabra comprometida por Rodríguez ha sido siempre cumplida. “La firma para nosotros ya es un aditamento. Andrónico Rodríguez ha tenido que dar la fe y siempre lo hemos cumplido, compañeros. Siempre, no hemos perjudicado absolutamente”, dijo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ajpi recordó que este se constituye el cuarto acuerdo de similares características, y que los tres anteriores fueron acatados por el partido sin contratiempos, dada la anticipada promulgación de las normativas electorales.

Ante la insistencia sobre las razones de la ausencia de la firma, el senador afirmó que “alguna razón habrá tenido, pero en el anterior tampoco firmó, pero nosotros cumplimos el acuerdo. La palabra empeñada para nosotros es más que la firma”.