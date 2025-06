Ante ausencia de invitación, Paz enviará pronunciamiento a la CAO en representación de pequeños y medianos productores

Paz cuestionó de forma respetuosa la falta de inclusión del sector en espacios de debate como el Foro Agropecuario, e instó a que las propuestas emergidas desde las bases también sean escuchadas por las instituciones.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Tras no haber sido invitado al Foro Agropecuario, Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), informó que enviará un pronunciamiento formal a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en representación de los pequeños y medianos productores, explicando sus requerimiento y necesidades.

Paz explicó que, pese a no haber sido considerado en el evento, elaboró junto a productores del oriente boliviano una propuesta con siete puntos concretos contenida en la “Declaración de Cuatro Cañadas”, que será remitida a la CAO como insumo para enriquecer el debate agroproductivo.

“Si bien no estuve invitado al Foro Agropecuario, eso no quita mi derecho a representar a más de 35 mil pequeños y medianos productores del oriente boliviano. Vamos a enviar esta declaración a la CAO de forma propositiva, sin generar conflicto, para que se escuche a este sector que hoy no fue considerado”, señaló Paz en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El presidenciable señaló que en el foro participaron principalmente representantes de los grandes agroempresarios, mientras que los productores medianos y pequeños, que enfrentan realidades distintas y dificultades mayores, no tuvieron voz.

“Ayer estuve invitado por los pequeños y medianos productores y ahí no había nadie de ellos en el foro. Los grandes pueden resistir una crisis porque tienen acceso al sistema financiero, a créditos, pero los pequeños son los primeros en caer cuando el país atraviesa dificultades”, advirtió.

Paz sostuvo que, sin el aporte de los medianos y pequeños productores, la cadena productiva en Bolivia no se sostiene. “Está bien, los grandes son importantes, pero sin medianos y pequeños, el proceso de producción no subsiste. Ellos no pueden seguir siendo la variable de ajuste en tiempos de crisis”, remarcó.

Estas declaraciones pueden escuchar desde el minuto 05:56 del video adjunto en la presente nota.