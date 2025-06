Arce acusa a Evo Morales de haber sido el ‘jefe de la oposición’ y de sabotear su gobierno desde la Asamblea

El presidente asegura que el exmandatario intentó gobernar a través suyo, bloqueó iniciativas económicas claves y puso en riesgo al país por su ambición de retornar al poder.

eju.tv / Video: FPG

En una evaluación de su gestión y las cortapisas que le tocó enfrentar a lo largo de sus casi cinco años de mandato, el presidente Luis Arce Catacora reveló este jueves que, desde la ruptura de la relación con Evo Morales en 2023, el exmandatario se convirtió en el verdadero ‘jefe de la oposición’ en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al obstaculizar los créditos, leyes y proyectos esenciales que necesitaba el país.

“Evo fue el jefe de la oposición en la Asamblea. Todo lo que hacía era secundado por Comunidad Ciudadana y Creemos, desde bloquear créditos hasta bloquear leyes”, denunció Arce en una extensa exposición de motivos que describió como el trasfondo de la crisis económica, política e institucional que enfrenta su administración en la actualidad. “Es un tema de convergencia de intereses políticos”, aseveró el primer mandatario a propósito del bloqueo en la ALP a los proyectos de ley que impulsó su gobierno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Foto: captura pantalla

A modo de una cronología de los hechos, el mandatario rememoró que la ruptura con Morales inició en mayo de 2021, tras un acto en Santa Cruz a propósito del Día del Trabajo, en el que apareció una pancarta con la leyenda ‘Bloque Choquehuanca’, lo que generó un evidente malestar del líder cocalero. ‘Nunca soportó un adversario interno’, explicó Arce, quien señaló que el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba fue quien incumplió los acuerdos internos por su ansia de poder.

Foto: captura pantalla

“Evo se desfigura cuando entra una pancarta que decía Bloque Choquehuanca, porque lo veía como un rival a David, nunca soportó un adversario interno. Los convoqué una reunión al año siguiente, 19 de agosto de 2022, para limar asperezas, en esa reunión se acordó entre todos no hablar de candidaturas hasta el 2024, lo que incumplió el propio Evo Morales, eso inició el distanciamiento, porque vimos que solo quería ser candidato”, afirmó el mandatario.

Foto: captura pantalla

Arce Catacora puntualizó también que no tenía la intención de ser nuevamente candidato, pero las acciones del evismo contra su gobierno precipitaron la decisión. “No pensaba repostularme, habíamos quedado en vernos el 2024 (para definir al candidato); pero, ese año enfrentamos dos bloqueos, una marcha, un intento de golpe de Estado, sequías, incendios y la restricción de aprobación de créditos, todo por el capricho de ser candidato, Evo puso en riesgo no solo al Gobierno y al MAS, sino la economía nacional”, insistió.

Reveló también que Evo Morales intentó intervenir en decisiones clave de su gobierno, desde la designación de ministros hasta el nombramiento de altos mandos militares. “Quiso gobernar a través de mi persona. Le dijimos que no, no le hicimos caso”, sentenció. También aseguró que Morales rechazó que se reuniera con la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad, así como asambleístas a quienes tildaba de traidores; sin embargo, no cedió a la presión y logró generar ‘una cohesión’ entre esos actores que le permitió una contundente victoria electoral en 2020.

Foto: captura pantalla

Arce confirmó que no tiene contacto directo con Morales desde 2023 y que hubo un intento de acercamiento en 2024, pero que no prosperó por la actitud del líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. “Él estaba totalmente emborrachado con que debía ser nuevamente presidente. Le llevé encuestas a su casa, le dije que no se repostule varias veces. La crítica no era de Luis Arce, era de la militancia”, remarcó.

Las declaraciones de Arce marcan un nuevo punto de tensión en su confrontación con Morales, a poco más de cincuenta días de los comicios del 17 de agosto; además, denotan un mensaje claro, la ruptura con el exlíder del MAS no tiene retorno. Las desavenencias entre los antes aliados se anteponen al riesgo de perder el poder que el MAS tuvo de manera hegemónica durante prácticamente dos décadas.