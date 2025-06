«Arce cuida a Evo»: William Herrera cuestiona las acciones ‘débiles’ que asume el Gobierno ante la crisis social

El analista constitucional considera que el Gobierno debe declarar estado de sitio en Llallagua y el Chapare para evitar más muertos.







Fuente: Red Uno

La crisis social ha llegado a extremos estremecedores en Bolivia, segando la vida de tres efectivos policiales que intentaban resguardar el municipio de Llallagua de los grupos armados de Evo Morales.

Llallagua, municipio de Potosí vive momentos de terror, iniciando por saqueos a pequeños negocios, golpes e insultos a comunarios que se niegan a bloquear, hasta el extremo de incendiar un bus y finalmente acabar con la vida de tres miembros de la Policía Boliviana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para el analista constitucional William Herrera, las acciones que toma el Gobierno son nulas ante la escalada de violencia. Asegura que se debió declarar estado de sitio en Potosí y la región del Chapare en Cochabamba.

«Esto es terrorismo puro y duro, el Gobierno no tuvo las agallas para frenar esto a tiempo. Es un gobierno débil que no toma decisiones y de cierta manera distrae el problema económico y de carburantes. El gobierno no quiere tomar decisiones en contra de su compañero (Evo Morales)», señala Herrera.

Herrera considera considera que el presidente no toma acciones en contra de Morales porque se recibe «instrucciones de afuera» (Cuba) para poder «preservar la imagen de Evo Morales» ya que más adelante puede coadyuvar en la imagen política.