Bazán: El Gobierno habla de democracia, pero chantajea a las fuerzas políticas

El diputado subrayó que, pese a las tácticas de presión, el propósito de Creemos sigue siendo “viabilizar las elecciones nacionales” del 17 de agosto.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La bancada de Creemos cuestionó al Gobierno del presidente Luis Arce por utilizar el discurso de la democracia como instrumento de “chantaje político” contra las fuerzas opositoras y la ciudadanía, en medio de la crisis que atraviesa el país.

Así lo afirmó hoy el diputado Erwin Bazán, quien calificó de “hipocresía” la postura oficial y exigió claridad en el manejo de los créditos destinados a combustibles y al proceso electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Lo que pasa es que hay mucha hipocresía: hablan de garantizar la democracia y no fue democrático secuestrar al gobernador, ni es democrático tener a más de 300 presos políticos. Mire usted cómo el presidente Arce utiliza todo este escenario prácticamente para chantajear a las fuerzas políticas, a los ciudadanos, a los bolivianos, a medio mundo. Sucedió lo mismo con las elecciones judiciales: es un escenario en donde el Gobierno básicamente se compra oxígeno”, dijo

El diputado subrayó que, pese a las tácticas de presión, el propósito de Creemos sigue siendo “viabilizar las elecciones nacionales” del 17 de agosto. “El bien mayor es que los bolivianos vayamos a las urnas”, dijo Bazán en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

No obstante, Bazán advirtió que el respaldo de su bancada está condicionado a la transparencia en el uso de los recursos. “Esto no implica que no tengamos un montón de observaciones a la transparencia de los créditos y a este chantaje permanente que hace Arce en complicidad con Evo Morales. Chantajear al pueblo boliviano diciendo que necesitamos créditos para comprar combustibles o Evo Morales nos va a seguir bloqueando es una impostura de principio a fin”, dijo.