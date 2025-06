‘Bolivia necesita soluciones, no persecuciones’: Evo minimiza el nuevo proceso en su contra

Desde sus redes sociales, Evo Morales minimizó este jueves el nuevo proceso que enfrentará debido a las movilizaciones y bloqueos de carreteras en contra del presidente Luis Arce ante la falta de soluciones a la crisis económica.

Morales en una pasada reunión con las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Foto: RKC

Fuente: Erbol

“Este no es un ataque a una persona: es una amenaza al pueblo que se organiza y levanta la voz. Pactar con la derecha no traerá estabilidad, solo más crisis. Bolivia necesita soluciones, no persecuciones (sic)”, afirmó.

El proceso en contra del exmandatario fue anunciado por el ministro de Justicia y Transparencia, César Siles, después de hacer conocer la serie de acciones como el bloqueo de carreteras e incluso amenazas con cercar la sede de gobierno y otras ciudades del país.

Terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, obstaculización de procesos electorales, atentados contra la libertad de locomoción y atentados contra la libertad de expresión, son los delitos identificados contra Morales.

“Un nuevo proceso se suma a los trece que el Gobierno de Arce me inició en estos últimos meses. ¿Acaso con eso resolverán la escasez de combustible que hace dos años golpea a transportistas y familias enteras? ¿O la inflación que encarece los alimentos y provoca hambre en nuestro pueblo? Acaso amenazando con cárcel devolverán la estabilidad cambiaria?”, cuestionó el expresidente.

Morales cuestionó que se intente “silenciarlo” como si de esa manera se “calmara el dolor” de las madres que hacen fila por aceite o arroz.

Los bloqueos de carreteras continúan en varias partes del país, siendo Cochabamba, el más afectado, con varios tramos que conectan con el occidente y con Santa Cruz. ///agc