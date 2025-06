Cárdenas: Evo nunca nos perdonará lo de 2019, detesta a los policías

Denunció que los autores materiales de los ataques estarían recibiendo pagos por cada asesinato.

Santa Cruz.- Guadalupe Cárdenas, representante de la Federación Nacional Única de Esposas de Policías, denunció que el expresidente Evo Morales es el responsable de las agresiones armadas contra efectivos policiales, a quienes —según afirmó— “detesta” por su rol en la crisis política de 2019.

“A Evo Morales, por ordenar disparar a los policías. Él nos tiene un odio tremendo. Nunca nos va a perdonar lo del 2019, cuando la Policía, un 9 de noviembre, le dijimos no a todo lo que nos había ofrecido”, manifestó Cárdenas en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Según relató, en ese momento Evo Morales ofreció mejoras sustanciales para las filas policiales a cambio de su respaldo, pero los uniformados decidieron alinearse con el pueblo. “El aumento salarial 100%, la jubilación al 100% y la abolición de la Ley 101. Y nosotros dijimos no, nos quedamos con el pueblo. Y él, el 10 de noviembre, renunció. Si hubiéramos aceptado, tal vez no hubiera renunciado, y ese es el odio que nos tiene”, señaló Cárdenas.

Aseguró que existen reportes de inteligencia que advierten sobre nuevos ataques planificados contra policías. “Indican que van a seguir matando más policías porque los detesta. Tenemos los nombres de los dirigentes y todo eso. Es Evo Morales quien ordenó acribillar a nuestra gente, a nuestros policías”, dijo la dirigente.

Asimismo, denunció que los autores materiales de los ataques estarían recibiendo pagos por cada asesinato. “Y los que están ahí, los de los ayllus, son gente que solo recibe órdenes, acatan órdenes estos terroristas y matan. Y no están matando gratis. Ya han salido audios que les están pagando 10 mil bolivianos por cada policía que maten, mil dólares por cada militar que maten y 5 mil bolivianos”, reveló.

Ante esta situación, Cárdenas hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que tome medidas drásticas. “Esto ya es algo que no se puede soportar. El Gobierno tiene que declarar a Evo Morales como terrorista. El Gobierno tiene que declarar el estado de sitio y tiene que militarizar, pero con armas, no como ahora que se ha visto militares que igual han sido rebasados, porque no tenían ninguna clase de armamento para poder defenderse”, dijo.