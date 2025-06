Cinco departamentos están perjudicados por bloqueos que generan incertidumbre en el aparato productivo y en la población

En La Paz, el abastecimiento es irregular y hay productos que no está llegando, de acuerdo con el reporte de los comerciantes de la zona de la Garita de Lima. Mientras que otros productos subieron de precio con el pasar de los días, siendo un ejemplo el kilo de carne de pollo supera los Bs 30 y hay escasez en varios centros de abasto.

Mientras tanto, 20 camiones con harina no pueden llegar a La Paz, de acuerdo con Rubén Ríos, ejecutivo de la Confederación de Panificadores, quien explicó que la distribución llega a los 4.000 quintales diarios, cuando lo normar es recibir 7.000.

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), reportaron que la provisión de Gas Natural Licuado (GNL) a Llallagua y Uncía (Potosí) está suspendida, debido a que no se puedo concretar el paso de cisternas.

“Sin ley no hay inversión. Sin orden no hay producción. Sin institucionalidad, no hay futuro posible”, advierte la FEPC. La incertidumbre crece, y con ella, la presión por soluciones urgentes.

Entretanto, el líder del evismo, Evo Morales, señaló que la movilización y el bloqueo son expresiones legítimas de resistencia ante un gobierno que ha cerrado los canales democráticos y traicionado el mandato popular.