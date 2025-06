Comité Intersectorial de La Paz anuncia protestas para la siguiente semana ante la situación económica

Choferes, gremiales y juntas de vecinos de La Paz determinaron declarar personas no gratas al expresidente Evo Morales y al mandatario Luis Arce ante la situación económica.







Fuente: Unitel

Choferes, gremiales y juntas de vecinos de La Paz, reunidos en una ampliado intersectorial, anunció el viernes que realizarán protestas a partir de la siguiente ante la situación económica que vive el país.

“Le hemos dado un plazo al Gobierno central para que solucione la crisis económica. Si no (lo hacen), vamos a salir en marchas, bloqueos, huelga de hambre en puertas del Palacio Legislativo”, dijo el representante del Comité Intersectorial, Eulogio Aruquipa, a tiempo de señalar que el lunes se volverán a reunir para fijar la fecha del plazo.

[Foto ilustrativa: AFP] / Personas relizan filas a la espera de comprar productos en Emapa.

En la reunión se decidió declarar personas no gratas al expresidente Evo Morales y al actual mandatario Luis Arce, por considerados como los principales promotores de la crisis que atraviesa el país.

“Esta mañana había una asamblea intersectorial de todos los sectores del municipio de La Paz donde por unanimidad se ha declarado como persona no grata a Evo Morales por hacer un bloqueo criminal. Este señor y el señor Arce ha terminado de acabar todo y también al señor Arce le declaramos persona no grata”, dijo

Dijo que La Paz necesita nuevos liderazgos porque la situación económica del país empeora cada día.

“Le hemos pedido al presidente, a la Asamblea Legislativa, que arreglen esta situación de una vez, la gente tiene que hacer fila desde las 3:00 de la mañana para conseguir un litro de aceite, no hay gasolina, no hay diésel, no hay dólar, no hay carne. Por lo menos estos dos meses que le quedan que arreglen el país, por lo menos estos dos meses trabajen por el país”, dijo.