¿Continúan en riesgo las elecciones presidenciales? Dirigente evista afirma que no habrá comicios sin Evo Morales

Reynaldo Ezequiel afirma que después de la revelación de las probables injerencias del Ejecutivo en los demás órganos del Estado, puede haber un giro en los acontecimientos.

eju.tv / Video: DTV

Reynaldo Ezequiel, dirigente del evismo en Santa Cruz, ratificó que su sector no permitirá que se lleven a cabo las elecciones presidenciales sin la candidatura de Evo Morales, declaración que vuelve a tensionar el clima político en el país, apenas dos días después de la ‘pausa humanitaria’ declarada por los dirigentes del Pacto de Unidad afín al expresidente tras quince días de bloqueos, enfrentamientos que dejaron al menos seis víctimas fatales.

Ezequiel aseguró que los sectores que respaldan al líder cocalero no desistirán en su intención de lograr que vaya a la tercera reelección, debido a que su exclusión de los comicios deja en el limbo a cientos de miles de personas que ven en Morales al único político que puede revertir la aguda crisis que atraviesa el país; además, señaló que el oficialismo arcista en alianza con los partidos conservadores determinaron imponer la proscripción del exmandatario, porque saben que ‘Evo es el candidato ganador’.

Foto: captura pantalla

“La batalla no está perdida, esto va a dar un giro, en el audio que hay de César Siles se muestra que el gobierno de Lucho Arce extorsiona y amenaza a muchos jueces y fiscales, quiere decir que el gobierno ha prostituido los órganos independientes, por eso se inventan juicios, proscriben partidos políticos, roban al MAS, procesan a una jueza que saca un fallo a favor de evo Morales; pero, por lógica, no puede haber una elección sin el candidato ganador, porque ningún otro (candidato) va a poder ganar a Evo Morales”, aseveró.

Asimismo, rechazó que los cercos hayan provocado millonarias pérdidas a la economía nacional y la agudización de la escasez de combustible, como asegura el gobierno, porque el problema de la crisis se arrastra desde hace meses y se debe a la incapacidad gubernamental de dar soluciones a los grandes males que aquejan al país; asimismo, culpó a la actual gestión por los decesos producidos en los bloqueos con el argumento repetitivo de los sectores que siguen a Morales de que hubo gente infiltrada.

Foto: captura pantalla

“Aquí no hay responsable Evo Morales, responsables los evistas, aquí el único responsable de las muertes en Llallagua es el gobierno del señor Lucho Arce, que ha utilizado el poder del estado para ir a reprimir, para ir a asesinar; hay que decirlo, ha habido gente contratada, unionistas , exmiembros de la Resistencia Cochala que han estado en esos enfrentamientos, que han manipulado, han tergiversado diciendo que son los vivientes de Llallagua, totalmente falso, eso está más inventado que el autogolpe de Zúñiga”, afirmó.

Evo Morales fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en diciembre de 2023, al ratificarse la sentencia 1010/2023 que determinó que la reelección indefinida no es un derecho humano, sino una figura política ‘limitada por la Constitución Política del Estado’. Esta sentencia ratificada por un auto posterior cerró la vía jurídica para que Morales pueda postular nuevamente, ya que ejerció tres mandatos consecutivos, uno de ellos interrumpido en 2019; aparte, el referéndum de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de reelección.

Foto: captura pantalla

Sin embargo, Morales ha desoído tanto los fallos constitucionales e incluso la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sentido que la reelección indefinida no es un derecho humano, por lo que argumenta insistentemente una supuesta ‘proscripción política’ orquestada por el presidente Luis Arce, los magistrados autoprorrogados y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que derivó en las movilizaciones de sus seguidores concentrados sobre todo en las seis federaciones del trópico cochabambino.

“Tratan de proscribir a Evo Morales, nos han robado la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS), han inventado procesos judiciales para quitarnos esa sigla, han amenazado al Tribunal Constitucional y al Tribunal Judicial para que saquen resoluciones, para que inhabiliten la otra sigla que es Pan-Bol; en Bolivia no existe democracia, no existen los derechos, vivimos en un gobierno dictador: por eso, vamos a seguir saliendo a las calles. Esta pausa es por los hermanos que han sido asesinados por el gobierno de Lucho Arce”, apuntó Ezequiel al respecto.

Foto: captura pantalla

Las muertes y el desabastecimiento de alimentos y combustibles en varias ciudades desataron críticas contra Morales y su dirigencia por instrumentalizar las protestas para forzar su habilitación electoral. Pese a ello, el evismo no ha abandonado sus exigencias. El reciente anuncio de una “pausa humanitaria”, que implicó levantar los bloqueos, no significa un cambio de fondo en la postura de este sector. Por el contrario, Ezequiel sugiere que las medidas de presión podrían reactivarse si no se revierte la inhabilitación de Morales.

“Qué quiere decir, que no vamos a permitir que haya elecciones sin Evo Morales en la papeleta, no por capricho, sino porque constitucionalmente, legalmente, tenemos el derecho, se está vulnerando el derecho de miles y miles de personas de elegir a su candidato en estas elecciones 2025 – 2030. Legalmente, nosotros tenemos la personería jurídica del MAS o de Pan-Bol, otra cosa es que el gobierno no quiera que participemos. Vamos a seguir peleando en las calles y en los tribunales”, exclamó.