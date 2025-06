De los malabares de Johnny y el pasito de Dunn al plan Del Castillo

Evo Morales sigue pivotando la atención en el bloque popular mientras el centro derecha toma examen ante la CAO; Andrónico rescata a Mariana, Dunn se juega la última y el TCP vuelve a mostrar la patita

Fuente: El País.bo

Hoy se cierra una nueva semana donde Evo Morales sin estar en la papeleta sigue articulando los discursos y las estrategias del resto; donde el Tribunal Constitucional ha vuelto a amagar mostrando su guadaña y donde Jaime Dunn se ha jugado su última carta para tratar de poner su cara en la papeleta. También una semana donde Andrónico Rodríguez ha pasado verdadero vértigo al exponerse ante las cámaras y donde los principales candidatos del centro – derecha – según las encuestas Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa – cantaron la lección ante la poderosísima Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) donde prácticamente calcaron las respuestas que al mismo tiempo, eran las que los “evaluadores” esperaban. La campaña electoral ha entrado en velocidad crucero y ahora sí, los errores pueden ser definitivos con tanta “fauna” en el escenario. Por partes.

Evo Morales ha emplazado para este mismo domingo dar a conocer su estrategia de futuro. Puede ser un bluf o puede acabar en “la dupla ganadora”, tal como le está yendo al bloque popular con Andrónico Rodríguez por un lado, Eva Copa por otro, Eduardo del Castillo por el suyo y Johnny Fernández jugando doble o nada.

En principio el martes se dieron por rotas unas negociaciones entre el evismo y el propio Fernández por el cual se iba a facilitar el desembarco de candidatos cercanos a Evo Morales en las listas de todos los departamentos del país excepto en Santa Cruz – algo que al parecer provocó malestar en el exministro Carlos Romero, que se alejó definitivamente de la política (dijo) -. Los flecos consistían en qué hacer con el propio Morales, algo que ni en su entorno tenían claro: inscribirlo como candidato a Presidente para que fuera inhabilitado y UCS – Evo Pueblo concurriera a las elecciones sin cabeza de cartel legal era la favorita de la mayoría, pero algunos de la guardia pretoriana preferían que tuviera un curul asegurado como senador, por si las moscas.

Fue la concejal de El Alto y acompañante de la fórmula esbozada por el evismo, Wilma Alanoca, la que informó de la ruptura de las negociaciones mientras Johnny hacía malabares verbales y Morales emplazaba al domingo. No sería la primera vez que públicamente se disuelven vínculos después de llegar a acuerdos para intentar evitar el boicot institucional y de los rivales políticos: la fecha límite para sustituir candidatos por renuncia es el 3 de julio (el plazo incorporado por el TSE a mitad de esta semana solo afectaba a los candidatos a presidente que quisieran tener su foto en la papeleta), por lo que es difícil que este domingo Morales aclare el futuro electoral del evismo.

Dunn a un pasito

El plazo sacado de la chistera del TSE afectaba principalmente a Nueva Generación Patriótica (NGP), que sigue esperando poder inscribir a Jaime Dunn como candidato a la presidencia. Fidel Tapia, el “palo blanco” presentado por el partido de Edgar Uriona, que va de Vicepresidente, ya renunció y Dunn hizo una de esas performance que se hacen virales acudiendo el miércoles en la noche a dejar el documento de la Contraloría al Tribunal Supremo Electoral en la plaza Abaroa, pero varias fuentes señalan que el documento presentado no acredita la solvencia fiscal y que por ende, algunas de esas deudas administrativas generadas hace 18 años y que al Estado le importaron un comino en todo este tiempo, siguen sin haberse resuelto.

Entre los “alborotadores” que cuestionan la legalidad del documento de Dunn están, obviamente, los grupos de choque de los dos candidatos más destacados del centro derecha, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, especialmente los de este último, pues no hay duda de que es el candidato más cercano ideológicamente: aunque el “ejército” de bots que “protege” a Dunn insista en que es el único liberal en carrera, es difícil encontrar planteamientos filomarxistas en el programa de Tuto y ambos comparten incluso detalles de planes concretos, como el de repartir acciones de las empresas del Estado entre todos los ciudadanos.

Andrónico y el cascarón

Algunos atribuyen los silencios del presidente del Senado y candidato de Unidas Popular – salida de la costilla del evismo – a una planificación estratégica que implica pausa; otros simplemente al terror escénico. Andrónico Rodríguez, hasta que se demuestre lo contrario, ha cortado de raíz con su mentor, pero es consciente de que necesita sus votos y su gente para avanzar. Esta semana, en la que los sondeos de los partidos le han vuelto a aupar en el ránking, ha crecido la presión y crítica sobre su desempeño.

Andrónico ha puesto su habitual cara de cartón soportando críticas hasta el sábado, fecha en la que lanzó su campaña en Cochabamba y subió a un escenario propio de un concierto de rock a quien debía ser su carta estrella y se convirtió en tropezón: Mariana Prado.

Prado no habló, quizá para evitar silbatinas, pero su sola presencia demostró que sigue adelante más allá de las críticas de María Galindo – más influyente de lo que se le reconoce dentro de la izquierda académica – y de la de los movimientos más populares que rechazan la influencia de Álvaro García Linera (Prado, exministra de Evo, fue su jefa de gabinete). Toca medir,

El poder de la CAO

Otra cita relevante por las formas más que por el contenido fue el foro de la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente que reúne a los grandes soyeros de Santa Cruz y que desde siempre ha tenido muy buena relación con el gobierno: créditos de las AFP, permisos para transgénicos y ampliación de la frontera agrícola, subvención a los combustibles sin corralito de dólares, etc., pero que normalmente ejercen de oposición.

Doria Medina, Quiroga y Reyes Villa comparecieron al acto, no Rodríguez que sí fue invitado, ni los demás, porque no lo fueron. No le gusta a la CAO perder el tiempo con quienes no aspiran al poder. Los tres ratificaron la agenda pública de la organización: cierre de empresas, libre exportación, importación sin aranceles, etc., lo que no queda tan claro es cómo se diferencia eso de la gestión actual o la inmediatamente anterior.

La mano de Del Castillo

La carrera electoral, en cualquier caso, ha empezado, pero bien es cierto que puede quedar aplastada en cualquier momento. Esta semana una sala constitucional volvió a ponerse en el foco admitiendo una demanda para inhabilitar a los cinco candidatos que no han renunciado a sus cargos: Reyes Villa alcalde de Cochabamba, Eva Copa alcaldesa de El Alto, Johnny Fernández alcalde de Santa Cruz, Rodrigo Paz senador de CC y Andrónico Rodríguez senador y presidente del Senado. Curiosamente los cinco candidatos que ocupan los espacios del centro izquierda (sin ponernos exquisitos en el análisis).

El movimiento dejaría solo a Eduardo del Castillo contra Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y quien finalmente postule por ADN. Magistral golpe.

La Sala Constitucional de Santa Cruz lo acabó rechazando, pero el tema está sobre la mesa y cosas más raras ha hecho este TCP, siempre muy alineado con los deseos de Luis Arce y el propio Del Castillo – inhabilitaciones, sigla del MAS, prohibir interpelaciones, etc., -. Arce pareció rendirse hace unas semanas y el tema de la finca de sus hijos le está tocando. La caída del ministro de Justicia César Siles ha removido sustratos profundos. Y por una más…

