Decenas de migrantes detenidos en redadas en Los Ángeles

Al menos tres grandes operativos migratorios de ICE con agentes armados, tuvieron lugar en zonas hispanas del centro de la ciudad estadounidense.

Fuente: DW

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) realizó este viernes (06.06.2025) una serie de redadas migratorias en Los Ángeles con agentes armados, lo que generó fuertes encuentros con activistas y miembros de la comunidad que trataron de evitar las detenciones.

Al menos tres grandes operativos migratorios fueron reportados por los defensores de los inmigrantes en localidades eminentemente hispanas del centro de la ciudad.

«Alerta la migra está por todos Los Ángeles este viernes», advertían por mensajes de texto que se distribuyeron entre la comunidad.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), dijo que al menos 45 inmigrantes fueron detenidos. Pero el número podría crecer a medida que se conocen más reportes.

Dos de las redadas se realizaron en negocios del Distrito de la Moda, donde se realizaron los arrestos de por lo menos dos docenas de trabajadores, según reportaron activistas que presionaban a los agentes para evitar el operativo.

Al menos un manifestante cayó al suelo al intentar impedir que una camioneta de las fuerzas del orden se llevara a los detenidos, según mostraron las imágenes aéreas de la televisora KTLA.

El operativo estuvo apoyado por agentes vestidos con uniformes camuflados y vehículos blindados, que utilizaron gases para dispersar a los manifestantes.

El FBI confirmó en un comunicado la participación de su personal en las redadas migratorias. También se observaron agentes portando identificación de la DEA.

BREAKING: ICE raid on migrant workers in downtown Los Angeles, using tear gas and flash bangs on crowds of outraged community members. FBI agents were seen assisting the raid. pic.twitter.com/vV9dCFyzZp

— BreakThrough News (@BTnewsroom) June 6, 2025