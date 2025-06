Del empate técnico de Samuel y Tuto al coqueteo de UCS a Evo

Las encuestas vienen configurando un escenario en elque todavía quedan incógnitas por desvelar, como la participación de Dunn o del evismo a través de UCS o del MTS de Andrónico Rodríguez

La semana que hoy se cierra ha superado otro hito: ya estamos a menos de dos meses de elecciones. Además parece que se va definiendo la foto de los participantes, a lo que está ayudando y bastante los ensayos de las encuestas. Por otra parte la jubilación de Morales parece estar más cerca, sea cual sea el camino que tome a partir de ahora.

Es raro que el Tribunal Supremo Electoral tenga que convocar una “cumbre por la democracia” cada dos meses para volver a escuchar de todos que están comprometidos con la causa de volver a votar el 17 de agosto, sin embargo la del pasado viernes “sirvió” para desahuciar a Evo Morales como candidato de forma definitiva, pero tal vez, abrir una vía para el evismo: UCS.

Las tendencias

Las encuestas vienen consolidando un escenario, que aunque parezca estar alejado de la realidad, sobrestimar a la clase media –alta y desahuciar al bloque popular, sirven precisamente para eso: configurarlo a base de repetición.

En las encuestas públicas publicadas Samuel Doria Medina le gana a Tuto Quiroga por escaso margen – en algunas privadas es al revés -, aunque entre ambos superarían holgadamente el 40%, lo que hace todavía más inverosímil la ruptura de aquel germen unificador que se articuló en diciembre para garantizar que el millonario empresario Marcelo Claure, inusualmente interesado en la política nacional, no les dictaba los pasos a dar.

Ambos le sacan terreno a Andrónico Rodríguez, el único candidato del bloque popular y que suma voto, muy por encima de Eduardo del Castillo, al que la sigla del MAS le viene grande, y de una Eva Copa que está pagando la factura de elegir a Jorge Ritcher como vicepresidenciable, pero sobre todo, de la oposición desgastante que le han hecho en El Alto, atacando sobre todo en su condición de mujer y no en alguna otra debilidad de gestión.

Postergar a Rodríguez tiene varios efectos inmediatos: muchos barrios y mercados se están reuniendo ya para dirimir el sentido del voto, muy por encima de lo que diga Morales u otro, porque lo de salir de la crisis no es un mensaje neutro que sirva para todos, sino que hay que explicar quién va a pagar más y quién va a sufrir menos. La articulación del voto útil de la clase baja trabajadora y/o indígena se activará pronto y dejará secuelas.

Si se dan por buenas las encuestas, Samuel Doria Medina es el enemigo a batir, pero además el que más sólidamente ha configurado su posición en el tablero a pesar de lidiar con una compleja mezcla resultado de ser vicepresidente de la Internacional Socialista que dirige Pedro Sánchez y empresario exitoso con experiencia en manejo de paraísos fiscales: La campaña de Doria Medina cree que quien perderá si irrumpe Jaime Dunn será Tuto Quiroga, y que además puede rascar voto de la izquierda más moderada que ve al nuevo Andrónico como opción si finalmente Morales se hace visible en esa candidatura de su antiguo alfil. La opción del pacto “todos dentro” no es aún descartable. A Samuel le interesa que tanto Dunn como Morales participen. Obviamente a Tuto no y a Andrónico tampoco, aunque no se signifique junto a Morales más que lo necesario para seducir a sus votantes.

Evo y UCS

Las encuestas también han desfigurado al propio Evo Morales, que parece haber perdido el entusiasmo. El mensaje del viernes sonó a despedida, pero sus opciones están más abiertas que nunca en los dos últimos años. UCS le ha ofrecido sigla y listas completas salvo en Santa Cruz. El problema parece ser que Evo Morales ya no se quiere medir, sino que simplemente exige reconocimiento y admiración, y eso solo lo obtendrá si endosa su potencial de voto al candidato ganador.

Ahora, la solidez de la candidatura de Andrónico Rodríguez todavía está por testearse, no solo ante la opinión pública, que también, sino al parecer, una vez más ante los Tribunales. La caída del ministro Siles se circunscribía a un afán por controlar las sentencias del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en connivencia con el suplente de la magistrada paceña del TSJ, Fanny Coaquira y la presidenta del TDJ Claudia Castro, pero hay quien insiste en buscarle un matiz político y ubicar a Siles en las “negociaciones” con el TCP para habilitar a Andrónico y el MTS, con la venia de Arce, a cambio de quién sabe qué.

En cualquier caso, el resultado de aquella gestión ante el TCP fue la habilitación de Rodríguez, algo que no gustó un pelo en la candidatura de Eduardo del Castillo que vio una mano negra de Arce. Algunos creen que el niño mimado de Arce se rebeló. Arce ya no puede cambiar de opinión. O tal vez sí.

Un parlamento dividido hasta 2030

Las proyecciones de las encuestas dan una situación parlamentaria nueva, con al menos tres fuerzas representadas en el arco parlamentario –Libre, Unidad y Alianza Popular – pero a la que se podrían sumar hasta tres frentes más: Nueva Generación Patriótica de Jaime Dunn, Manfred Reyes Villa que sigue fuerte en Cochabamba, lo que le aseguraría bancada, y también Rodrigo Paz, que aunque su voto es más discreto y sin arraigo territorial, puede acabar sumando un par de diputados por Santa Cruz y La Paz.

Si además se consolida la alianza de UCS con el evismo, la nueva fuerza también tendría potencial para sumar diputados en todos los departamentos.

