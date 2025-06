Diputado Eguez: Las FF.AA. deben capturar a Evo Morales por el delito de terrorismo y se pacificará el país

* “Este movimiento terrorista está financiando el narcotráfico y la corrupción durante la gestión de Evo Morales. Hay células terroristas que están matando bolivianos”

Fuente: Prensa Creemos

Evo Morales es el responsable de los actos terroristas que están ocurriendo en la población de Llallagua, son hechos delictivos financiados con dinero del narcotráfico y corrupción cometidos durante su gobierno de 14 años, los altos mandos policial y militar deben actuar de manera conjunta e ingresar a la región de Chapare y aprehenderlo, declaró, este jueves, el diputado Walthy Egüez, Creemos.

“Lo que es necesario es tomar la decisión de ir a capturar a Evo Morales. No me digan que no tenemos la fuerza suficiente por parte del Estado para intervenir Chapare y apresar a Evo Morales, ya no podemos negar ni hablar calculando este movimiento lo está financiando el narcotráfico y la corrupción de toda la gestión de Evo Morales, es plata (de procedencia) oscura con la que pretende hacerse del poder”, fueron las declaraciones del legislador.

Las declaraciones del legislador surgen ante el agravamiento del clima de violencia y el bloqueo de carreteras que cumple el décimo día con un saldo de, al menos, cinco muertes y más de 50 heridos durante las duras refriegas entre los grupos movilizados liderados por Evo Morales y efectivos policiales, destacados para desbloquear las carreteras, especialmente en la población de Llallagua, departamento de Potosí.

Egüez, exhortó a los altos mandos militar y policial actuar de manera conjunta para capturar a Morales, al líder de las violentas movilizaciones que se registran hace dos días en el centro minero de Llallagua y en el departamento de Cochabamba para de esa forma pacificar el país, preservar la democracia y cumplir democráticamente con las elecciones presidenciales del 17 de agosto próximo.

“Deben actuar en consecuencia, deben actuar de manera conjunta (…) el más está claramente identificado está en Chapare es Evo Morales, cueste lo que cueste deben ingresar a Chapare para pacificar el país. Han cometido delito de asesinato contra policías (…) los bolivianos debemos tener claro que vamos a defender la democracia cueste lo que cueste.

En este contexto, el legislador, puntualizó que no es necesario disponer “estado de excepción” en ninguna región del país, pero sí urge la acción uniformada conjunta para mantener el control de la seguridad interna del Estado y proceder a la captura del líder cocalero, a quien se le atribuye el clima de violencia y perjuicio económico que soporta el país.