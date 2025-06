Dirigente evista veta la campaña de Andrónico: «No te atrevas a mi municipio, no vengas a ofender»

Vicente Choque, dirigente evista, a Andrónico Rodríguez: “Tú eres un traidor expulsado, en mi municipio no vas a ser bienvenido, en mi federación no vas a ser bienvenido”

Edwin Condori

Fuente: eldeber.com.bo

Vicente Choque, uno de los polémicos dirigentes de los seguidores del expresidente Evo Morales, instó este miércoles al candidato presidencial Andrónico Rodríguez a “no atreverse” a hacer campaña en su municipio porque dijo que no será bienvenido por ser un “traidor”.

El dirigente, en una conferencia de prensa, informó que, en las próximas horas, se realizará una concentración en la Federación Única Centrales Unidas de Shinahota con la presencia de Morales para ratificarlo como “candidato único”.

“Pero (…) señor Andrónico Rodríguez cuidado nos estés mandando a mi municipio, a mi federación, otra avioneta queriéndonos lanzar panfletos como lo hiciste en Chimoré”, afirmó.

En mayo pasado, desde una avioneta lanzaron panfletos con la frase “Andrónico presidente” en plena proclamación de Evo Morales en Chimoré, Cochabamba.

“Quiero advertirle señor Andrónico Rodríguez: sabes perfectamente lo que hiciste en Chimoré, eso ha sido el peor error, quisiera que no te atrevas (a venir) a mi municipio, porque en mi municipio tú no vas a ser bienvenido, en mi federación no vas a ser bienvenido”, señaló.

“Sabemos que, entre mañana y pasado, él iniciará sus campañas, pero a mi municipio no vengas a ofender, no vengas a mi región a ofender, tú eres un traidor expulsado, no quisiera que en este momento estés planificando mandar un avión como lo hiciste en la anterior concentración”. agregó.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, es considerado como el pupilo político de Evo Morales, pero, en medio del fraccionamiento del Movimiento Al Socialismo (MAS), decidió candidatear a la presidencia del Estado con otra alianza política.