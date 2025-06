Dunn plantea eliminar el ministerio de Justicia y de Gobierno

Afirma que ambos ministerios no cumplen su rol de proteger a los bolivianos.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El economista y precandidato presidencial Jaime Dunn planteó de manera contundente eliminar el Ministerio de Justicia y del Ministerio de Gobierno, argumentando que ambas entidades han dejado de cumplir su rol de protección y garantía de derechos para los bolivianos y, por el contrario, se han convertido en mecanismos de persecución política e injerencia.

“Una de las primeras medidas que hay que tomar, lo vengo diciendo hace semanas, es eliminar el Ministerio de Justicia, porque es una institución que vulnera la independencia del poder judicial. Se creó para que el poder Ejecutivo manipule al Judicial cuando le da la gana”, afirmó Dunn en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

De acuerdo con Dunn el restablecimiento del orden jurídico en Bolivia no es solo una cuestión legal, sino una condición indispensable para reactivar la economía. “Donde no hay ley, no hay economía. Donde no hay seguridad jurídica, no hay decreto de estabilización económica que funcione”, manifestó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El economista también anunció que en caso de llegar al poder, promoverá una transformación estructural en las funciones del Estado, empezando por desmantelar instituciones que considera lesivas para la democracia y la ciudadanía. “El Ministerio de Gobierno tampoco cumple su función. No está hecho para garantizar la seguridad nacional, sino para perseguir a los ciudadanos bolivianos. Por eso tampoco debe existir”, aseveró.

Aseguró que se podrán crear otras instancias con funciones más específicas para la protección ciudadana y la seguridad del Estado, pero sin reproducir las estructuras actuales que, en su opinión, se han alejado de sus principios constitucionales.

La declaración de Dunn puede escuchar desde el minuto 18:41 del video adjunto en la presente nota.