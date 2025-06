El aceite en envase sigue escaso en los mercados y la gente forma largas filas por dos o tres litros a granel

El aceite de cinco litros argentino se comercializa hasta en Bs 145 y en pocos puestos se vende el de industria nacional envasado a Bs 20 el litro.

Por Marco Antonio Belmonte

El aceite sigue escaso en los centros de abasto de la urbe paceña y la gente forma largas filas desde las cinco y seis de la mañana para conseguir dos o tres litros a granel y en las tiendas de Emapa el producto se agota rápido.

Visión 360 recorrió este viernes las tiendas que se ubican por inmediaciones del mercado Rodríguez y verificó que en un par de puestos se vendía aceite Sao a 20 y 22 bolivianos el litro. En otros locales de expendio de abarrotes se encuentra un aceite de Tarija a 135 bolivianos el envase de cinco litros y también hay el de industria argentina, que se comercializa hasta en 145 bolivianos.

Esta mañana, al promediar las 10.30, varias personas formaban una larga fila en una tienda que habitualmente vende aceite a granel, a un costo de 15,50 bolivianos el litro. En principio, se vendió tres litros por persona, pero luego ante la gran afluencia de compradores que comenzaron a hacer cola, se redujo la oferta a solo dos litros.

Las amas de casa en el lugar expresaron su molestia por tener que hacer fila para todo. “Hice fila desde las seis de la mañana. En las villas no se encuentra aceite, yo vine desde Pampahasi, me vendieron solo dos litros, a la gente que estaba antes les vendieron tres litros. En los mercados no hay aceite, la situación cada vez está peor. Yo me vendo cremas, ensaladas y debo hacer fila”, señaló una ama de casa que espero más de cuatro horas.

Otra ama de casa lamentó tener que hacer fila por dos litros de aceite a granel, pero señaló que en los centros de abasto no hay este producto, solo el de marca argentina, pero el envase de 5 litros es muy caro. “Me ofrecieron a 110 bolivianos, pero el litro sale a 20 y 24 bolivianos. Voy a tener que hacer cola”, indicó una mujer que estaba al final de la larga fila que se formó.

En la tienda de Emapa que se encuentra en la misma calle, el aceite que acopia la estatal, se acabó en las primeras horas de la jornada.