El modelo económico funciona y ya operan 36 industrias con influencia en precios y articulación con lo privado

El modelo económico boliviano funciona y uno de sus principales pilares es la industrialización con sustitución de importaciones, que hasta el momento ya tiene 36 industrias operando, entre ellas la fábrica de vidrio, de aceite y plantas de leche, que ayudan a regular precios y a la articulación con el sector privado, informó el viceministro de Industrialización, Luis Siles.

“El modelo económico productivo social, más allá de lo que digan, funciona. El tema es que hay personas que hacen análisis parciales, hay que hacer un análisis integral de toda su influencia”, aseguró y recordó que uno de los pilares, justamente, es la política de construcción de plantas para aprovechar los potenciales productivos y materias primas.

El modelo tiene una ecuación horizontal con el apoyo a los productores primarios con la compra asegurada y a precios competitivos de la materia prima, mientras en lo vertical se benefician los empresarios, por ejemplo, al acceder a insumos como botellas fabricadas en Envibol a precios económicos, ampliando sus márgenes de ganancias.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo que impulsa la administración de Luis Arce se asienta en pilares como la fuerte inversión pública, la redistribución de la riqueza y la industrialización con sustitución de importaciones, que tiene como horizonte la construcción de 170 industrias para generar polos de desarrollo.

“La política de industrialización es la salida para el país. Si nosotros no industrializamos el país, no vamos a tener soberanía, no vamos a ser libres económicamente y vamos a seguir condenados al precio de los insumos en materias primas y productos terminados que vengan del extranjero”, explicó en Bolivia Tv.

En junio se puso en marcha la Planta de Transformación de Subproductos de Soya en San Julián, donde se tiene 150 toneladas de aceite refinado listas para su distribución en los mercados nacionales con la finalidad de atender la alta demanda y terminar de regular los precios. La producción permitió estabilizar el precio en Bs 14 el litro.

Entre las plantas también están las de biodiesel en operaciones en Santa Cruz y otra por entregarse en El Alto, que contribuirán a reducir la importación y el presupuesto destinado a la subvención que anualmente, sumado a la gasolina, llega a los $us 3.000 millones.

