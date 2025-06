El TSE ya tiene el informe de la Contraloría, que es clave para la habilitación de Dunn; todo se define la próxima semana

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que los vocales se reunirán el próximo lunes o martes en Sala Plena para analizar el trámite que Jaime Dunn presentó el miércoles tras asegurar que cumplió con todos los requisitos.

A las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha llegado el informe de la Contraloría General del Estado sobre el caso de Jaime Dunn, se trata de un documento clave para definir el futuro de la candidatura presidencial de Nueva Generación Patriótica (NGP).

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que los vocales se reunirán el próximo lunes o martes en Sala Plena para analizar el trámite que Dunn presentó el pasado miércoles tras asegurar que cumplió con todos los requisitos.

El postulante no pudo registrar su nombre en el plazo establecido porque no pudo acreditar solvencia fiscal, un asunto que está en manos de la Contraloría. No obstante, el TSE también pidió un informe a la Alcaldía de El Alto, donde trabajó Dunn hace más de 19 años.

La Municipalidad ha dejado en claro que el analista financiero que aspira a llegar a la silla presidencial enfrentaba 33 procesos desde 2006.

«El caso del señor Dunn es que ha presentado su candidatura oficialmente, presentó los requisitos, pero uno de esos documentos, el de la solvencia fiscal, no nos parecía muy claro y hemos pedido una aclaración a la Contraloría», explicó Hassenteufel.

Luego explicó que ese documento ya llegó al TSE y será analizado en la reunión de Sala Plena, la máxima instancia del TSE.

«Ya nos enviaron la respuesta, no la conozco en detalle, pero entre lunes y martes trataremos este caso», anunció.

En este caso quedan solo dos caminos: Que Dunn quedé habilitado como candidato presidencial y su fotografía se incluya en la papeleta electoral.

Ahora, también puede quedar inhabilitado y si eso sucede ya no podrá terciar en estos comicios, así lo dispone la norma.

No obstante, NGP puede presentar otro postulante, aunque su imagen quizá no se consigne en la boleta de sufragio.