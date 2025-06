En El Alto la situación social se tensiona: ciudadanos contrarios a Morales son acosados por seguidores evistas

El grupo afín al exmandatario cuestiona a quienes no están de acuerdo con aquellas personas que piden el cese de los bloqueos y las movilizaciones en diferentes regiones del país.

eju.tv / Video: Wara Tv

La tensión social se incrementa en un país polarizado por las movilizaciones que llevan adelante los seguidores de Evo Morales en diferentes regiones y que provocaron la muerte de cuatro uniformados en las poblaciones de Llallagua, en Potosí, y en Parotani, en la región del Valle Bajo de Cochabamba; en grupos afines al expresidente denuncian el fallecimiento de un comunario en la región andina de ese departamento, el cual no fue corroborado hasta la fecha.

En El Alto sucede lo propio, porque existe una parte de la población que expresa su malestar por los bloqueos de los sectores evistas, debido a que la medida provoca la escasez de alimentos en esa urbe, así como en otras ciudades, pero también el incremento del precio de los productos de la canasta familiar, situación que la atribuyen a Evo Morales y a sus adeptos cuyos cercos en las carreteras ingresaron en el undécimo día de ejecución. Pero, hay otro grupo que defiende a rajatabla al líder cocalero

En un sondeo que llevaba a cabo un medio de comunicación televisivo, uno de los ciudadanos, al parecer miembro de la Institución del Orden, responsabilizaba a Evo Morales por los luctuosos sucesos acaecidos la pasada jornada, pero fue duramente increpado por personas que se encontraban alrededor y apoyan al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, empero, pese a los empellones, el entrevistado ratificó que el exmandatario es el responsable de la convulsión que vive el país actualmente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los ciudadanos que reclama por los bloqueos de Evo Morales. Foto: captura pantalla

“Todos tenemos nuestra forma de pensar, la gente estamos muriendo de hambre por culpa de Evo, porque veinte años has estado, cómo has dejado antes, cómo estamos nosotros, cómo ha gastado nuestro petróleo, nuestro gas, ya no hay; ahora cómo se lo ha vendido diciendo al pueblo aquí tenemos plata y nos ha dejado sin plata; tampoco hay industrialización, cómo ha dicho que en El Alto vamos a poner estas fábricas, no hay; no hay trabajo”, reclamó indignado.

Cuestionó la actitud violenta de los afines a Morales en todas las regiones cuyo saldo fatal hasta el momento es de cuatro efectivos del orden fallecidos. “Lo mismo lo hacen a nuestra gente, cómo atacan a nuestra Policía, sin armamento los mandan, a nuestra gente mismo lo atacan en Llallagua y nosotros como callados siguen, y del Evo no dicen nada, el Evo feliz como rey allá y nosotros por su culpa de ellos muriendo”, afirmó.

Otra de las personas reclamó que los seguidores del dirigente cocalero atentan contra la libertad de expresión al tildar de arcistas a todas las personas que reclaman por las medidas de presión que ponen en vilo a la mayoría de la población boliviana; empero, recalcó que la gente reclama contra el exjefe de Estado, porque las acciones que lleva adelante solamente provocan que la población boliviana sufra aún más el rigor de la crisis, que ya golpeaba con dureza a la economía de los hogares bolivianos antes de los cercos.

Las personas confrontan por los bloqueos. Foto: captura de pantalla

“Alguien opina en contra de Evo Morales, ya te dicen arcista o que trabajas para ese gobierno. Sin embargo, qué es lo que está sucediendo, el pueblo día a día pide que por favor de una vez se levanten estos bloqueos que están perjudicando más a un país. Eso es lo que pide el verdadero pueblo. No los evistas ni los arcistas; que estos politiqueros pues vayan de una vez a arreglar esta situación dentro de su gobierno, dentro del MAS. El verdadero pueblo ya bastante tiene con bloqueos, con el alza de precios, con la subvención que ni siquiera es controlada y que sale libre con los señores contrabandistas”, espetó.

En ese sentido, la ciudadana afirmó que los platos rotos los paga los bolivianos que no están metidos en la política y señaló a un grupo de personas con clara tendencia evita de no dejar opinar al resto de la gente. “Son personas que realmente están viviendo en la ignorancia gracias a Evo Morales”, aseveró. Entre tanto, las escaramuzas entre detractores y defensores del exjefe nacional de Movimiento al Socialismo (MAS) continuaban pasos más allá. Lo cierto es que la coyuntura actual aflora la división que existe en el país.