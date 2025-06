En el Trópico evistas obligan a madre y a su recién nacido bajar de una ambulancia y  caminar kilómetros por atención médica

Los seguidores de Evo Morales obligaron la noche de este miércoles a una madre joven y a su recién nacido bajar de una ambulancia que los trasladaba y caminar por kilómetros para recibir atención médica en Cochabamba, denunció la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro.

“Esta noche, en este momento, una ambulancia salía del Trópico de Cochabamba. En su interior, una médica, una madre joven y su bebé recién nacido diagnosticado con ictericia, buscaban llegar a la ciudad de Cochabamba para salvar la vida del niño”, informó en un post en su cuenta de Facebook.

A la mitad de camino, a la salida del Trópico, fueron detenidos. Los bloqueadores bajaron a la madre, al bebé y a la médico de la ambulancia.

“En plena noche y con el frío calando, caminaron a pie hasta Colomi, donde recién abordaron otra ambulancia rumbo a Cochabamba, luego de haber coordinado desde el Ministerio de Salud”, cuestionó la ministra.

La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido al aumento de la concentración de la bilirrubina en la sangre.

La ictericia neonatal aparece en la mitad de los recién nacidos sanos (y es más frecuente en los niños prematuros). Se debe a una inmadurez de los mecanismos de transformación de la bilirrubina en el hígado y no suele prolongarse más de dos semanas después del parto.

Molesta, la ministra peguntó “¿quién asume la responsabilidad si ese bebé empeora o muere? ¿desde cuándo la protesta justifica el abandono de los más vulnerables?”.

“Esto no es resistencia. Esto no es lucha social. Esto es un atentado contra la salud pública. Es violencia contra la vida”, cuestionó y afirmó que “el pueblo no puede ser el blanco del dolor cuando se lucha por cambiar al país”.

Los evistas empezaron el lunes un bloqueo de caminos indefinido en diferentes puntos, aunque centrados en Cochabamba, exigiendo la dimisión del presidente Arce, con el argumento de la situación económico. Sin embargo, fue el propio Morales que les instruyó “hacerse respetar” en medio de la demanda de inscribir su candidatura.

Hasta este miércoles se tiene el registro de más de una treintena de persona heridas por seguidores de Morales, entre ellos policías y 10 médicos.

“Nuestra gente no merece caminar con sus hijos enfermos en brazos por culpa de la insensibilidad de los bloqueadores. La salud no puede ser rehén de intereses personales. La salud se cuida, se protege, se respeta”, afirmó Castro.

