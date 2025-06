«Esta semana es decisiva»: Evo arenga a sus seguidores a continuar con la protesta pese a las millonarias pérdidas

Desde su fortín en Lauca Ñ en ningún momento habla de tregua, por el contrario, sube el tono de sus mensajes para alentar las protestas y animar a sus seguidores a seguir en las carreteras de Cochabamba.

Los sectores evistas comienzan este lunes la segunda semana de las movilizaciones contra el Gobierno. «Esta semana es decisiva», afirmó Evo Morales en referencia a las movilizaciones que impulsa para insistir con su inscripción en las elecciones generales y para pedir la renuncia del presidente Luis Arce.

Desde su fortín en Lauca Ñ en ningún momento habla de tregua, por el contrario, sube el tono de sus mensajes para alentar las protestas y animar a sus seguidores a seguir en las carreteras de Cochabamba pese a las millonarias pérdidas que reportan los productores, que en muchos casos quedan con sus productos dañados en el camino.

«Por lo menos un mensaje para la historia, un mensaje para las futuras generaciones. Esta semana que viene se juega: Pueblo Vs Imperio, Imperio Vs Pueblo», dijo el domingo en su programa de radio.

«La lucha no es solo en defensa de la democracia, no solo en defensa de la economía, la canasta básica general, afecta a todo, no solo es por el tema de combustible, en este momento, en estas elecciones se juega fundamentalmente los recursos naturales», afirmó.

En los últimos días, el líder cocalero apuntó a Estados Unidos como responsable de un supuesto plan contra el movimiento indígena, pero como siempre sucede no ha presentado pruebas.

Ha llegado a estrellarse con su alfil, Andrónico Rodríguez, a quien acusó de ser el candidato del imperio. También cree que el presidente Arce tiene vínculos con el país del norte de América.