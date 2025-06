Este es el momento más infravalorado de la riña pública entre Trump y Musk

Fuente: https://actualidad.rt.com

En el punto álgido del choque verbal público entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el multimillonario Elon Musk, cuando ambos discutían un eventual recorte de los contratos con las compañía del empresario, un usuario habitual parece haber logrado suavizar la situación, pudiendo haber salvado así a SpaceX y la NASA de sufrir enormes pérdidas.

«A la luz de la declaración del presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, SpaceX comenzará a retirar su nave espacial Dragon inmediatamente», escribió Musk en su plataforma X.

Sin embargo, más tarde Elon Musk respondió al consejo de un usuario, que sugería «enfriar los ánimos» y decía que SpaceX no debería desmantelar la nave Dragon. «Buen consejo. OK, no retiraremos Dragon», escribió. Llama la atención que el magnate notara el comentario de un usuario habitual con ‘Alaska’ como apodo.

«Es una vergüenza esta ida y vuelta. Los dos sois mejores que esto. Cálmate y da un paso atrás durante un par de días», escribió el internauta.