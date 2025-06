Evo Morales califica a Andrónico de ‘candidato improvisado’

El expresidente criticó a ‘algunos’ dirigentes por alejarse ante la imposibilidad de su candidatura.

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

El expresidente Evo Morales calificó este domingo al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, de “candidato improvisado” y denunció que recibe apoyo del Gobierno de cara a las elecciones generales.

“No me había dado cuenta. Antes de que confirme Andrónico su campaña, toda la prensa (estaba) pagada por el gobierno, (proclamó a) Andrónico. No puedo entender que algunos compañeros lo apoyen, sabiendo que es un candidato improvisado y apoyado por el gobierno”, señaló en su programa de radio Kawsachun Coca.

Rodríguez aceptó participar del proceso electoral como candidato presidencial de cara a las elecciones de agosto, pese a que los cocaleros le prohibieron participar por algún partido.

El titular del Senado participa con Alianza Popular, que está conformada por el partido político Movimiento Tercer Sistema (MTS) y dos agrupaciones ciudadanas.

Morales también acusó al “imperio de Estados Unidos”, la derecha, el gobierno y hasta Andrónico de estar en contra del movimiento político que lidera su persona.

Recordó que Andrónico confirmó en la sede de los cocaleros en Lauca Ñ, Cochabamba, que no iba a ser candidato por ningún partido y dijo que “Evo es el único candidato”.

“Acá se hizo conocer, está su firma, hicimos una conferencia de prensa además de eso”, insistió.

Asimismo, criticó la actitud de “algunos” dirigentes que hace dos o tres semana hablaban de “la última batalla” y que de la noche a la mañana aparecieron con otro partido.

“Yo pensé que tenía formación ideológica y programática. En algún momento pensé. Creo que soy el político más traicionado en Bolivia por ser antiimperialista. A esa conclusión llegué”, dijo.

Dijo que “Evo ahora (que) no puede ser candidato”, “algunos” dirigentes se fueron anticipadamente a otros partidos, “unos de frente y (otros) por debajo y cobardemente”.

“Sin decir nada (se fueron). Llamo y no contesta. ¿Qué está pasando? (digo). Siempre sabían dar una llamada. Después me informan que estaba con un grupo de jóvenes”.

Según el líder cocalero, Luis Arce, Andrónico y los magistrados autoprorrogados acordaron eliminar al partido Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y habilitar a Movimiento Tercer Sistema, “a cambio de aprobar créditos en el Senado”.

“Se está cumpliendo. Algunos senadores dicen hay que cuidar a Andrónico. ¿Creen que la gente no se da cuenta? ¿Creen que están cuidando a Andrónico? Solo están destrozando a Andrónico”, afirmó.

El exmandatario sugirió también que si son del bloqueo popular “por qué no se juntan” con él, porque si no lo hacen, “de lejos ganará la derecha”. Aunque aclaró que ésta no “ganará en primera vuelta”.

“No creo que un candidato pase el 40%, ni 30%”.

