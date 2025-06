Evo ordena a sus bases: «todos a La Paz», desde el lunes

El expresidente aseguró que ningún gobierno aliado quiere ayudar a Arce por la crisis económica del país

Marco Antonio Chuquimia

Fuente: El Deber

Entre sábado y domingo el expresidente reiteró la orden a sus bases: todos deben viajar a La Paz para protagonizar las marchas que iniciaron el 26 de mayo pasado. Asimismo, dijo que ningún organismo y ningún gobierno aliado quiere ayudar al país, porque el Gobierno no tiene un plan para salir de la crisis.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Desde el lunes, todos a La Paz. ¡Ya basta!, a hacernos respetar con este gobierno. Hasta cuándo va a seguir robando en familia (…) Lamentablemente, los organismos internacionales ya no creen, no confían en Lucho Arce por dos cosas: primero, no tiene un plan estructural para enfrentar la crisis económica, solo está esperando que la Asamblea le apruebe algún crédito, vende el oro, entonces ningún organismo internacional, ningún país inclusive amigo estratégico de Bolivia quiere ayudar”, dijo el exmandatario en su programa dominical.

Desde el 26 de mayo, el evismo inició una serie de protestas en la sede de Gobierno, con el objetivo principal de provocar la renuncia del presidente Luis Arce. El jueves los manifestantes fueron gasificados y 26 afines al exmandatario fueron detenidos. Los evistas se llamaron a una pausa hasta el lunes 2 de junio, cuando volverán a llegar desde Cochabamba.

Morales acusó al Gobierno de haber llevado al país a la más aguda crisis económica en los últimos 20 años y dijo que el propio informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa al país en peores condiciones que en 2005.

Morales volvió a insistir en que está habilitado para participar de las elecciones e incluso presentó en su programa abogados brasileños que lanzaron duras críticas a los ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Las tres sentencias que emitió el TCP en su contra y que lo dejaron fuera de la carrera electoral fueron calificadas como «sentencias políticas» por el expresidente, olvidando que en 2017 los magistrados del TCP lo beneficiaron abiertamente para volverse a presentar y la mayoría de los ‘autoprorrogados’ de este TCP fueron elegidos en su gestión de gobierno.

Fuente: El Deber