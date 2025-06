Evo tiene miedo, y Quintana y otros son los que mueven los hilos

Santiesteban considera que son los allegados de Morales, quienes impulsan la desestabilización del orden democrático.

Santa Cruz.- El abogado y coronel en servicio pasivo Jorge Santiesteban afirmó que el expresidente Evo Morales actúa con miedo y que sus operadores políticos de “mentes maquiavélicas”, como Juan Ramón Quintana, son quienes promover la violencia con el objetivo de recuperar el poder.

“Evo Morales tiene una gran deficiencia que es ventaja para —podría decir— para nosotros, si yo estuviera de Ministro de Gobierno: miedo, tiene mucho miedo, tiene terror. Yo lo conozco, yo lo he visto en el Chapare y sé cómo reacciona cuando hay problemas”, afirmó Santiesteban en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El exjefe policial cuestionó el supuesto liderazgo firme de Morales, asegurando que no es tan sólido como aparenta. “Él no es estable, no es valiente como parece. Entonces, obviamente que quienes lo rodean son las mentes maquiavélicas”, subrayó.

Santiesteban identificó al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, como el principal operador detrás de Morales. “Estamos hablando de los operadores más importantes que tiene, entre ellos Juan Ramón Quintana, que es el principal que está ahí, y su famoso Estado Mayor del Pueblo”, dijo.