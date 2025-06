Explicación de los ministros sobre los créditos externos no convence del todo a los asambleístas; la aprobación sigue en duda

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los ministros de Economía y Planificación en la reunión con los asambleístas. Foto: Unitel

– Tras reunión con bancadas, el ministro Montenegro espera que se aprueben créditos en la ALP

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó la noche de este martes, tras la reunión con jefes de bancada, que espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe los dos créditos de rápida disponibilidad que están previstos para la sesión de mañana. Tras la reunión del comité especial para viabilizar créditos externos, el ministro Montenegro, junto al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmaron que el encuentro fue “muy positivo”. “Mañana se van a tratar dos (créditos), uno de puentes, otro de tinglados, son dos proyectos importantes que van a requerir una inmediata aprobación como muestra de la voluntad”, dijo. Montenegro afirmó que hay 1.800 millones de dólares en distintas comisiones, pero “hay proyectos que se pueden rápidamente tratar, que son de rápido desembolso, debemos buscar una solución en términos de lo que se puede hacer”. La conformación del comité especial de créditos fue uno de los mandatos del encuentro multipartidario organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

– Créditos externos: Andrónico afirma que el Gobierno comienza a desprenderse de su información reservada

Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores y candidato a la Presidencia, aseguró la noche del martes que el Gobierno comienza a «desprenderse de su información reservada», en referencia a la explicación que brindaron dos ministros de Estado sobre el uso de los créditos externos que ya fueron desembolsados. Sin embargo, señaló que la información es “insuficiente” porque se necesita conocer y transparentar los préstamos internacionales, pero también los internos. Los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, participaron esta jornada en la reunión con los legisladores para analizar los créditos externos, oportunidad en la que brindaron información sobre los préstamos. De acuerdo con Rodríguez, si bien hubo avances en el encuentro y “estamos encaminados” por el bien del pueblo boliviano, hacen falta mayores datos como saber en qué situación están las Reservas Internacionales Netas, las reservas de oro, entre otros.

– Créditos: Senador evista dice que informe de ministros es “insuficiente” y que su bancada no garantiza aprobación

El jefe de Bancada del MAS en el Senado, el evista Luis Flores, afirmó este martes que los informes de los ministros en la comisión especial para viabilizar la aprobación de créditos todavía no han logrado convencer a las bancadas y que no se garantiza la aprobación de los préstamos en la sesión de Diputados y el Senado convocada para mañana. Flores abandonó la reunión antes de su finalización señalando que un diputado arcista “comenzó a hacer campaña” pero afirmó que los informes de los Ministerios de Economía y Planificación “son insuficientes” y que no está garantizado que se vayan a aprobar los créditos requeridos por el Ejecutivo. “Todavía no está definido. Entiendo que van a proponer mañana o pasado propuestas de ley para que se aprueben, pero no existe un compromiso definitivo porque todas las bancadas deben bajar a las bases para ver si existe conformidad, por lo menos varias bancadas hemos sentido que no hay conformidad en el informe que nos han dado”, dijo.

– Arce asegura que producción de alimentos en Bolivia está garantizada

El presidente Luis Arce resaltó este martes los esfuerzos que realiza el Gobierno para tener seguridad con soberanía alimentaria y aseguró que Bolivia tiene garantizada la producción de alimentos básicos de la canasta familiar. Mediante sus redes sociales, Arce dijo: “¡Extremamos esfuerzos para seguir garantizando la seguridad con soberanía alimentaria del país!”. Y resaltó las acciones del Gobierno. “Hemos provisto de más de 140 millones de litros de combustible para asegurar la campaña agrícola de verano en todo el país, y proyectamos la dotación de más de 63 millones de litros para garantizar la producción durante la campaña de invierno”, escribió. Además, resaltó que la producción de maíz se incrementó este año en 22%, respecto a la gestión pasada. “Se logró incrementar la producción de papa, zanahoria, tomate, cebolla y otros productos primarios en un 12%. Desde 2021 hemos implementado al menos 12 importantes programas para garantizar la producción de maíz, arroz, carne, frutas, hortalizas y granos, entre otros, a nivel nacional”, complementó.

– Para garantizar combustible, Gobierno mantiene plan de contingencia

Pese a que los bloqueos en el país se levantaron y las rutas están expeditas, el Ministerio de Hidrocarburos informó que, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mantiene activos los planes de contingencia para asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el país. Las medidas incluyen cambios de rutas, trabajo continuo las 24 horas, despachos dominicales y redistribución de plazas, para que el diésel y la gasolina lleguen a las estaciones de servicio de forma regular. Se confirmó que, para esta semana, del 16 al 21 de junio, se planificó el ingreso de 41 millones de litros de diésel y 36 millones de litros de gasolina, desde diferentes rutas internacionales. “El occidente del país es una región fundamental para la logística de distribución y el Gobierno también implementó estrategias para abastecer regiones alejadas, lo cual ya se refleja en una reducción gradual de las filas en surtidores”, resaltó un informe institucional. Aún se aguarda una “ventana” en el puerto de Arica, Chile, para descargar combustibles.

– Cámara Hotelera reporta uno de los peores trimestres desde la pandemia: ocupación cayó por debajo del 40%

La Cámara Hotelera de Santa Cruz informó que el segundo trimestre de 2025 se perfila como uno de los más críticos para el turismo desde la pandemia, al registrar una ocupación hotelera que no superó el 40%. Así lo advirtió su gerente, Jorge Vaca, quien lamentó que las autoridades no estén comprendiendo el potencial económico del turismo interno. “Yo no había visto un mes tan malo después de la pandemia. La ocupación no ha pasado ni el 40%”, señaló Vaca, quien remarcó que este dato refleja la gravedad del momento que atraviesa el sector. El representante del sector hotelero explicó que el turismo puede convertirse en un motor económico para el país, sobre todo en un contexto de crisis. Puso como ejemplo la próxima final de la Copa Sudamericana, que se celebrará en Santa Cruz entre el 19 y el 23 de noviembre, y que podría generar un movimiento económico de hasta 45 millones de dólares en cinco días. “El turismo no solo beneficia a hoteleros. Se mueve el restaurante, el taxista, el artesano… todos ganan”, puntualizó.

– Espinoza responde cómo hacer Bolivia un país atractivo para la inversión extranjera y privada

El líder del equipo económico de la Alianza Unidad, José Gabriel Espinoza, sostuvo que para volver a atraer inversión privada al país se requiere un giro estructural en la política económica, con una visión que priorice al sector productivo, garantice seguridad jurídica y descentralice el rol del Estado en la economía. “En los últimos 20 años, Bolivia se ha relacionado con el mundo básicamente a través de un tubo por el cual se exportaba gas, se recibían dólares y luego se compraban productos de muchos mercados. No éramos un actor relevante salvo por el gas”, explicó Espinoza a La Hora Pico de eju.tv. El economista planteó que el país debe reactivar su aparato productivo, reconociendo que sectores como la agroindustria y la minería seguirán siendo fundamentales, pero que también se debe abrir paso a nuevos rubros. “Hoy somos más competitivos en la exportación de alimentos y en la venta de servicios. Los bolivianos tenemos formación, capacidad y potencial para competir en el exterior”, sostuvo.

– Campero es detenido por su presunto rol en el plan para destituir a magistrada Coaquira

El magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero, fue aprehendido esta tarde tras prestar declaración ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el caso de consorcio que buscaba destituir a la magistrada titular Fanny Coaquira. Campero acudió de manera voluntaria a brindar su testimonio y fue detenido en el mismo lugar, según reporte de DTV. La aprehensión ocurre luego de que el TSJ denunció que Campero iba a beneficiarse de un fallo judicial emitido por el juzgado de Coroico para remover del cargo a la magistrada titular Fanny Coaquira y así asumir su lugar. Dicho fallo habría sido coordinado por una red judicial conformada por la vocal Claudia Castro, el expresidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, y presuntamente con respaldo del exministro de Justicia, César Siles. La investigación comenzó debido a la difusión de un audio en redes sociales en el que supuestamente se escucha a Siles y al juez Fernando Lea Plaza, ahora aprehendido, coordinar dicha acción.

– Saucedo: “Hemos hecho respetar nuestra independencia como Órgano Judicial”

A su retorno a la ciudad de Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aseguró este martes que se hizo respetar la independencia del Órgano Judicial. “Han sido jornadas duras y jornadas de mucha intensidad, pero hemos hecho respetar nuestra independencia como Órgano Judicial”, aseguró Saucedo. Saucedo y Rosmery Ruiz, Decana del TSJ, se trasladaron a la ciudad de La Paz, luego de que estallara el caso de manipulación de un fallo, denominado Consorcio. A su regreso a la capital del país, sede del TSJ, Saucedo y Ruíz fueron ovacionados por los funcionarios, quienes en se pusieron en dos columnas entre las cuales pasaron ambos magistrados. El presidente del TSJ indicó que “esta lucha no iba a ser fácil”, como mencionó cuando asumió el cargo, pero celebró que “la justicia vuelve a ser independiente, vuelve a estar al lado de su pueblo”. Ruiz señaló que afrontan una “lucha dura” y agradeció el recibimiento. “Que grato es sentir el apoyo de todos ustedes”, dijo y agregó que “la independencia judicial comienza hoy”.

– FELCC halla cuatro puntos de francotiradores en Llallagua y confirma uso de armas de grueso calibre

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) confirmó este lunes la presencia de francotiradores en cuatro estratégicos puntos en Llallagua que emplearon armas de grueso calibre. Esto se produjo durante los más de diez días de bloqueo impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales, que exigían su habilitación como candidato presidencial. “En diferentes sectores se han encontrado hasta cuatro puntos donde se instalaron francotiradores con una clara intención de causar daño a las fuerzas del orden”, informó Walter Sossa, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Añadió que este tipo de acciones son típicas de organizaciones violentas y no de una movilización pacífica. Sossa precisó que los bloqueos fueron planificados para “asfixiar un punto estratégico del país”, impidiendo el ingreso de alimentos y suministros a la población. “Estas acciones provocaron la muerte de cuatro policías y dos civiles, así como 203 heridos, entre ellos 108 policías, 16 profesionales en salud y 79 civiles”, detalló.