Falta de combustible: Denuncian que solo el 40% de las ambulancias está trabajando en Santa Cruz

“De un 100%, el 40% de las ambulancias están trabajando (…) Y no es porque ellos (los paramédicos) no quieran, sino porque no hay la gasolina. Y esto preocupa bastante”, explicó Nájera, destacando la urgencia de trasladar a pacientes críticos como los que requieren oxígeno o están entubados.

La situación también ha sido denunciada por familiares de pacientes y esto fue puesto en manifiesto por una vecina que aguardaba atención para un paciente recién salido de cirugía, afectado por diabetes.

Los pocos vehículos disponibles deben priorizar los casos más críticos y en trayectos largos no pueden llevar a más de un paciente.

Los pacientes que llegan desde provincia también son víctimas de esta crisis. Algunos no son atendidos por falta de camas y tampoco pueden ser derivados a otros centros hospitalarios por la escasez de gasolina.

“Pedimos que nos provean, que provean la gasolina. La gente se molesta y tiene razón en molestarse”, concluyó Nájera, reflejando el sentimiento de frustración que hoy atraviesa al sistema de emergencias en la urbe cruceña.