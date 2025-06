Fiscal Mariaca descarta pedir licencia por el caso consorcio: «No puedo someterme a algo de lo que no soy parte»

El fiscal general del Estado afirmó que sólo conversó de temas institucionales con la exautoridad, pero nunca por los hechos que hoy son investigados.

eju.tv / Video: DTV

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró este viernes que no está dentro de sus planes solicitar una licencia mientras se esclarece el caso consorcio porque considera que no puede someterse a un hecho del que no fue parte.

«No puedo someterme a algo de lo que no soy parte ni he participado«, sostuvo a la prensa, antes de agregar que quienes piden su licencia y hasta destitución «están jugando su papel de políticos» porque ahora mismo se vive una época electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mariaca manifestó que nunca tuvo contacto con el exministro de Justicia, salvo por temas meramente institucionales que no tuvieron nada que ver con los hechos que son investigados en la actualidad.

«Nunca he hablado con él (Siles) sobre este tema en particular, lo reitero, él creo que en su declaración lo dice, es importante, si bien él como autoridad de Justicia y yo como fiscal general en algunos otros casos se ha tenido la labor institucional de hablarnos, pero en este caso no hemos tenido ninguna conversación, yo no lo conocía, en ningún momento», dijo el fiscal general.

Caso en reserva

Mariaca explicó que se pidió mantener el caso en reserva para que la comisión de fiscales aproveche este periodo para analizar los testimonios y pruebas, y añadió que este plazo puede ampliarse por una única vez.

«Hay un decreto del juez, la reserva dura 10 días y luego la comisión de fiscales va a volver a considerar el volver a solicitar por última y única vez que se amplíe o se levante la reserva, en estos días la comisión de fiscales consideró que es importante investigar ciertos indicios y elementos para aprovechar al máximo y esclarecer este hecho», apuntó.

El funcionario detalló que la mayoría, sino todos, los implicados en el caso están aprehendidos y se cuenta con evidencias y declaraciones que permiten avanzar con las pesquisas.

«Se ha otorgado por parte de la autoridad judicial, en este caso el juez, la reserva del caso para esclarecer este hecho, hoy se tiene a caso todos los actores que supuestamente tendrían participación en este proceso penal», sostuvo.