Gobierno anuncia denuncia penal contra Evo Morales por los «bloqueos criminales» y por intentar frenar los comicios

El ministro de Justicia, César Siles, indicó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) se constituirá como parte querellante con base en un audio en el que Evo Morales ordena cercar ciudades.

eju.tv

El Gobierno del presidente, Luis Arce, anunció la noche de este miércoles que presentará este jueves una denuncia penal contra el dirigente cocalero y expresidente, Evo Morales, por terrorismo, instigación pública a delinquir y otros delitos

El ministro de Justicia, César Siles, indicó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) se constituirá como parte querellante luego de conocerse un audio en el que Morales «ordena» cercar las principales ciudades del país con el objetivo de inscribir su candidatura.

«El día de mañana (jueves) se estará formalizando una denuncia a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI)», anunció Siles en una conferencia de prensa que brindó junto con los ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y la ministra de Presidencia, María Nela Prada.

Para el ministro de Justicia, Morales «lo único que pretende es habilitar una candidatura a la cual no está habilitado constitucionalmente, jurisprudencialmente, por decisión de la Corte Interamericana, Comisión Interamericana y del Tribunal Constitucional boliviano»

Según Ríos, «ese audio una vez más ratifica la verdadera cara de este personaje oscuro, la verdadera cara de Evo Morales. A Evo Morales no le interesa herir a 20, 30, 40 policías; no le interesa que compañeras y compañeros estén pasando hambre y frío; no le interesa que si 1, 10 o 20 mueren o no. Lo único que a Evo Morales le interesa es él».

Siles precisó por su lado que la denuncia toma como base los «bloqueos criminales», pero también contempla delitos electorales por «obstaculización de procesos electorales».

La medida del Gobierno surge tras otra violenta jornada de enfrentamientos entre seguidores de Morales y policías.

Ríos dijo que Morales «muestra su verdadera cara y quiere dar un golpe de Estado».